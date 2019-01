Toto sú skutočné príbehy vianočných hitov: Tá najznámejšia vôbec nie je o Vianociach

Počúvame ich každý rok stále dookola a nikdy nás neomrzia. Známe vianočné odrhovačky nám spríjemňujú prípravy na najkrajšie sviatky v roku. Viete však, aké príbehy sa skrývajú za najväčšími vianočnými hitmi?

Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You

Začnime hneď s kráľovnou vianočných hitov Mariah Carey (48), ktorá stvorila s viac ako 3,2 milióna stiahnutiami najúspešnejšiu sviatočnú pieseň všetkých čias. Písal sa rok 1994 a sladká Mariah si zvykala na život popovej superstar, keď jej producentom zišlo na um urobiť vianočný album. Carey tento nápad však vôbec nenadchol. „Zdalo sa mi, že je v mojej kariére ešte priskoro na to, aby som nahrala vianočný album. Napokon som sa rozhodla, že to urobím,“ prezradila pred pár rokmi v slávnej hitparáde Billboard. Ukázalo sa, že to bolo výborné rozhodnutie, Mariah sa vďaka albumu Merry Christmas a najmä vďaka piesni All I Want For Christmas Is You (Všetko, čo chcem na Vianoce, si ty) stala kráľovnou moderných Vianoc.

Pieseň vznikla v spolupráci s producentom Walterom Afana­sieffom. Keďže hit písali aj nahrávali v lete, Mariah priniesla do štúdia svetielka a stromčeky, aby sa naladila na vianočnú atmosféru. Podľa mnohých hudobných kritikov jej úspech tkvie v akordoch, ktoré pripomínajú slávne vianočné odrhovačky zo 60. a 70. rokov. All I Want For Christmas Is You sa podľa amerických novín Tech Times stala 11. najpredávanejším singlom všetkých čias a po dnešný deň pre Mariah a Waltera zarobila už viac ako 44 miliónov eur.

Wham: Last Christmas

Bez piesne Last Christmas (Minulé Vianoce) by Vianoce ani nemali správnu príchuť. V skutočnosti má však skladba z roku 1984, ktorú napísal a produkoval sám George Michael, veľmi málo spoločného s Vianocami. Je o nevydarenom vzťahu a zlomenom srdci a v podstate jediná fráza v celej piesni, ktorá odkazuje na sviatky, je Last Christmas.Hudobní kritici sa však domnievajú, že práve v tom je tajomstvo jej úspechu.

Last Christmas medzi všetkou radosťou, vzrušením a očakávaním v iných piesňach ukazujú, aké mizerné môžu byť Vianoce pre niektorých ľudí. Pretože nie každý má šťastie tráviť ich za jedným stolom s najbližšími. Last Christmas sa zrodili, keď bol George a Andrew Ridgeley, jeho kolega z Whamu, na návšteve u Georgeových rodičov. V jednu obyčajnú nedeľu všetci spolu relaxovali po obede v obývačke, keď sa vtom George vychytil a odišiel na druhé poschodie. Keď sa po hodinke vrátil dolu, bol nadšený a hovoril, že objavil zlato. Pieseň sa nahrávala v auguste 1984 a George ju nielen napísal, otextoval, zaspieval, ale dokonca sám hral na každom nástroji, ktorý v piesni počujete.

James Pierpont: Jingle Bells

Jingle Bells je jedna z najznámejších vianočných piesní po celom svete. Milovníkom Vianoc sa však pravdepodobne nebudú páčiť skutočné korene tejto piesne. Nie je kresťanská a už vôbec nie je o Vianociach. Jej autorom je skladateľ a organista James Pierpont a Jingle Bells (Rolničky), pôvodne nazvané One horse open Sleight (Sane ťahané koňom), sú tak trošku krčmovou pesničkou. Ich príbeh sa začal písať v roku 1857 v Medforde v Novom Anglicku. V piesni sa spieva o pretekoch saní, ktoré sa konali na ulici Salem začiatkom 19. storočia a tešili sa veľkej obľube. Kone so saňami uháňali obrovskou rýchlosťou dolu brehom a pretekárov povzbudzovalo nadšené, často alkoholom potúžené publikum.

Jingle Bells sú teda podľa mnohých historikov piesňou, ktorá opisovala priebeh pretekov a pôvodne si ju spievali štamgasti v krčme. Menej známe verše piesne hovoria o potešení s dievčatami. Ani sám autor nemal bohvieakú povesť. Vydal sa skúsiť šťastie v čase zlatej horúčky s vidinou bohatstva, preto opustil ženu aj dve deti. Neskôr, keď jeho žena zomrela, znova sa rýchlo oženil a zavrhol svoje deti. Dokonca sa vraj neukázal ani na pohrebe svojej manželky.

Chris Rea: Driving Home For Christmas

Príbeh tejto pisene sa začal písať v roku 1978. „Pre mňa to bol úplný koniec. Končil sa mi kontrakt na nahrávanie a môj manažér dal výpoveď. Potreboval som sa dostať domov z Londýna do Middlesbroughu, no nahrávacia spoločnosť povedala, že mi nepreplatí lístok na vlak a ja som mal zákaz šoférovať,“ opísal svoje problémy Chris Rea (67) pre BBC.

Do nahrávacieho štúdia preňho prišla maželka. „Stále som myslel na to, že máme posledných 220 libier. Začalo husto snežiť a ja som sa pozeral okolo seba na iných vodičov. Všetci vyzerali otrávene. Zo žartu som si začal spievať: We are driving home for Christmas... (Cestujeme domov na Vianoce). Keď do auta zasvietili pouličné lampy, zapisoval som si slová.“ Keď prišiel domov, v schránke ho čakal šek na 15 000 libier, pretože jeho pieseň Fool sa v Amerike stala hitom. Jeho kariéra sa tak obrátila naruby a vianočnú pieseň z auta nahral až o desať rokov neskôr.

Vaughn Monroe: Let It Snow

Keď skladatelia Jule Styne a textár Sammy Cahn písali v roku 1945 pieseň Let It Snow (Nech sneží), nič si neželali viac ako trošku schladenia.

Skladba totiž vznikala uprostred horúceho leta na Floride. „Let It Snow sme napísali v reštaurácii Hollywood and Vine počas najhorúcejšieho dňa toho roku. Povedal som Julovi Stynovi: Prečo nejdeme na pláž a neschladíme sa? Odpovedal: Prečo tu nezostaneme a nenapíšeme zimnú pesničku?...“ opísal príbeh piesne Sammy Cahn. Zaujímavé je, že v piesni nenájdete jedinú zmienku o Vianociach.