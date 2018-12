Ivanova prechádzka skončila nečakaným zážitkom: Vzácny pohľad priamo v srdci Slovenska!

Príroda nikdy neprestáva udivovať a človeku častokrát nezostáva nič iné, než sledovať javy, ktoré prináša.

Máte aj vy zaujímavé fotky prírody, o ktoré sa chcete podeliť? Pošlite nám ich na tip@novycas.sk!

Svedkom ďalšieho netradičného javu sa stal počas prechádzky neďaleko národnej prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor čitateľ Ivan, ktorý spozoroval nezvyklú žiaru z oblohy v tvare valca. Spočiatku si všimol len kúsok svetla, predierajúceho sa cez mračná. Po chvíli sa zmenil na jas, aký vídavame skôr vo fantasy filmoch!

"Udialo sa to v srdci Slovenska pod Ľubietovským Veprom a trvalo to cca 3 minúty," opisuje krásu, akú mohli vidieť pred dvomi dňami len pozorní vodiči a chodci v okrese Banská Bystrica. "Mrzí ma, že som mal pri sebe len telefón a autá v pozadí to cele pokazili," posťažoval sa Ivan. Jeho fotka napriek tomu neprišla o nič zo svojho čara.