Ruský hokejista Pavel Daciuk neplánuje návrat do zámorskej NHL.

Daciuk opustil severoamerickú profiligu po sezóne 2015/2016 a odvtedy hrá za SKA Petrohrad v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). V aktuálnom ročníku absolvoval dosiaľ 32 zápasov so ziskom 28 bodov za 7 gólov a 21 asistencií. Chárov návrat je stále v nedohľadne: Úprimné slová o jeho stave "Každý rok sa stretneme a diskutujeme o rôznych možnostiach. O návrate do NHL sme sa nerozprávali," uviedol agent 40-ročného stredného útočníka Dan Milstein pre TSN. Daciuk hral v NHL iba za Detroit Red Wings. Keď sa vrátil do vlasti, vedenie "červených krídel" vymenilo jeho kontrakt do Arizony Coyotes, ktorá vlastní zámorské práva na víťaza ZOH 2018 do 1. júla 2019.