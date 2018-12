Ukrajinský parlament prijal nový zákon: Názov pravoslávnej cirkvi bude musieť spĺňať jednu podmienku

Ukrajinský parlament prijal vo štvrtok zákon, ktorý zaväzuje ukrajinskú pravoslávnu cirkev vernú moskovskému patriarchátu (UPCMP), aby jej názov poukazoval na príslušnosť k ruskej pravoslávnej cirkvi.

V súlade so zákonom by sa UPCMP mala po novom volať Ruská pravoslávna cirkev na Ukrajine. UPCMP však označila toto rozhodnutie za protiprávne a deklarovala, že svoj doterajší názov bude brániť. Vyzvala tiež prezidenta Petra Porošenka, aby daný zákon nepodpísal, informovala vo štvrtok agentúra Ukrinform.

Podľa Ukrinformu po schválení zákona sa v rokovacej sále strhla bitka medzi poslancami kvôli plagátu na rečníckom pulte, ktorý zobrazoval lídra hnutia Ukrajinská voľba Viktora Medvedčuka za mrežami. Na plagáte bol nápis "Putinovho agenta Medvedčuka pred súd". Hnutie Ukrajinská voľba je časťou politológov označované za proruské, prípadne za "voľbu Ruska pre Ukrajinu".

Pred budovou parlamentu sa v čase rokovania parlamentu o zmenách v zákone zhromaždilo asi 700 prívržencov UPCMP, pričom medzi nimi boli aj osoby v kňazských rúchach. Mnohí mali v rukách plagáty s výzvami k poslancom, ktorých vyzývali, aby sa nestavali proti ukrajinskému národu, kam patria aj veriaci UPCMP.

Spoluautor návrhu zmien v zákone, poslanec Oleksandr Brygynec, vo svojom vyjadrení pre Ukrinform upozornil, že cirkvám, ktoré svoje názvy dobrovoľne nezmenia a neuvedú ich tak do súladu so zákonom, zrušia na Ukrajine ich registráciu. Spresnil, že "dobrovoľnú zmenu" názvu treba urobiť do dvoch mesiacov. Ak cirkev v tejto lehote svoj názov nezmení, o deväť mesiacov bude jej registrácia na Ukrajine zrušená, uviedol.

Ukrajinský parlament vo štvrtok prijal pozmeňovacie návrhy k zákonu o slobode svedomia a náboženských organizácií. Zmeny sa týkajú názvov cirkví alebo náboženských združení, ktorých "riadiace centrum" sa nachádza mimo územia Ukrajiny a v štáte označenom ukrajinským zákonom za agresora voči Ukrajine a/alebo dočasne okupujúcom časť územia Ukrajiny. Tieto zmeny podporilo 240 z 289 ukrajinských poslancov. Z odsúhlasených zmien vyplýva aj to, že cirkev, ktorá je podriadená štátu-okupantovi nemá právo mať zastúpenie v kasárňach a v jednotkách na fronte.