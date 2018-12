Nový bratislavský primátor zarába ako kráľ: Prečo má o 2 tisícky viac ako Nesrovnal?

Najprv pláca, potom práca! Mestskí poslanci schválili novému primátorovi Bratislavy naozaj kráľovský plat. V porovnaní so svojím predchodcom Ivom Nesrovnalom bude Vallovi chodiť takmer o dve tisícky lepšia výplata. Zastupiteľstvo mesta mu týmto gestom dáva najavo, že od neho všetci veľa očakávajú.

Matúšovi Vallovi schválili mestskí poslanci mesačný plat vo výške 5 316 eur, čo je takmer o 2-tisíc eur viac, ako dostával Nesrovnal. Na prvú výplatu sa môže tešiť v januári, keďže úraduje od 7. decembra. A ako mu určili výšku platu?

Šéfom samospráv sa výplata každoročne vypočítava vynásobením priemernej mzdy a koeficientom podľa počtu obyvateľov. V zmysle zákona patrí novému primátorovi Matúšovi Vallovi plat v minimálnej výške 3 797 eur, poslanci mestského zastupiteľstva mu ho môžu zvýšiť až o 60 %. Maximálna výška tak môže dosiahnuť až 6 076 eur mesačne.

Keďže poslanci zastupiteľstva schválili novému primátorovi navýšenie o 40 %, výsledná suma, ktorá mu pristane na účte, predstavuje 5 316 eur. „Navrhovaná výška korešponduje s obvyklou výškou percentuálneho zvýšenia platu primátorov Bratislavy v období 2010 až 2017 Milana Ftáčnika a Iva Nesrovnala,“ píše sa v uznesení zastupiteľstva.

Čo na Vallov plat hovoria mestskí poslanci

Ján Buocik

-Nemám s tým problém, sám som za neho hlasoval. Pán Vallo má teraz príležitosť ukázať, že si tento plat zaslúži, nesie veľkú zodpovednosť a všetci máme od neho veľké očakávania.

Jakub Mrva

- Je to vysoký manažérsky post, takýto plat si určite zaslúži. Na to, koľko riadi ľudí a v porovnaní s podobnými funkciami to nie je vôbec prehnané. Nakoniec, vždy je možnosť, aby poslanci plat znížili, ak by neboli spokojní.

Posledné platy primátorov Bratislavy

Andrej Ďurkovský (2002-2010) - 5 765 €

Milan Ftáčnik (2010-2014) - 4 552 €

Ivo Nesrovnal (2014-2018) - 3 416 €

Matúš Vallo (od 2018) - 5 316 €

Majú to v rukách zastupiteľstvá

Michal Kaliňák, politológ

- Čo sa týka platov starostov a primátorov, úplne to majú v rukách zastupiteľstvá, je výlučne na poslancoch, na aké kritériá budú prihliadať pri navyšovaní platu. Ich rozhodnutie je teda určitým signálom vo vzťahu k primátorovi, ale možno aj ďalšie rokovania a spolupráca ukážu, čo tento signál v skutočnosti znamenal.