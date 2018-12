Totálne ochromené letisko Gatwick: V Londýne uviazli desaťtisíce pasažierov, ich osud je neistý!

Prevádzka na londýnskom letisku Gatwick, jedného z najvyťaženejších v Británii, ktorú zastavili v stredu večer krátko po 21.00 h miestneho času (22.00 h SEČ) po tom, čo nad letiskovou plochou zaznamenali prelet dvoch dronov, pravdepodobne obnovia až v piatok. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Letisko podľa Sky News vydalo vo štvrtok večer vyhlásenie, podľa ktorého zostane zatvorené do odvolania. Odstávka letiska sa v piatok dotkne 126 000 pasažierov, ktorých prílety presmerovali na iné letiská a odlety z Gatwicku úplne zrušili. Vo štvrtok do 14.30 h miestneho času zrušili na Gatwicku 246 odletov a 202 príletov, čo sa dotklo približne 75 000 pasažierov. Celkovo bolo vo štvrtok na Gatwicku naplánovaných viac ako 700 odletov a príletov.

"Toto je veľmi cielená činnosť, ktorá bola vymyslená tak, aby uzavrela letisko a priniesla v období pred Vianocami maximálny narušenie (prevádzky)," citovala šéfa letiska Stewarta Wingatea televízia Sky News. Ten sa zároveň všetkým zasiahnutým pasažierom ospravedlnil, dúfa však, že ľudia majú pochopenie pre uprednostňovanie bezpečnosti pred všetkým ostatným. "Bohužiaľ, stále nie sme v pozícii, aby by sme mohli povedať, kedy bude opäť bezpečné letisko otvoriť. Urobíme to, akonáhle to vedieť budeme," dodal Wingate.

Stredajší incident, ktorý ohrozil bezpečnosť letiska, si vo štvrtok vynútil mimoriadne zasadnutie bezpečnostného tímu Cobra zloženého z predstaviteľov ministerstva dopravy, rezortu vnútra a polície. Na žiadosť polície v grófstve Sussex zasahujú na Gatwicku aj príslušníci armády, ktorí majú k dispozícii "bližšie nešpecifikované technické prostriedky".

Kapitán Dave Smith z britskej Asociácie dopravných pilotov (BAPA) pre Sky News uviedol, že drony napriek svojej malej veľkosti môžu spôsobiť nehody s katastrofálnymi následkami. "Takéto drony síce vážia len dva kilogramy, ale majú batérie a motory a ak v patričnej rýchlosti narazia do lietadla, môžu preraziť čelné sklo alebo naraziť do chvostového rotora vrtuľníka a spôsobiť katastrofálnu nehodu," povedal Smith.

Podľa polície v grófstve Sussex, ktorá pomáha bezpečnostným tímom letiska, videli dron na letiskovej ploche naposledy vo štvrtok o 08.45 h miestneho času (09.45 h SEČ). Po dronoch a ich operátorovi pátrajú tiež policajti z dvoch policajných oddelení v grófstvach Surrey a Sussex, okolie prehľadáva aj vrtuľník. Stroje však zostreliť nechcú, pretože sa obávajú rizika zatúlaných guliek.