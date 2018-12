Rozhodcovia v Grécku štrajkujú: Nedovolíme, aby nás terorizovali

Víkendové zápasy gréckej najvyššej futbalovej súťaže sa neodohrajú v riadnom termíne.

Prvoligoví rozhodcovia totiž vstúpili do štrajku po tom, čo v meste Larissa napadli ich kolegu Thanasisa Tzilosa. Útočníkmi boli štyria zamaskovaní muži, ktorí rozhodcovi spôsobili zranenie hlavy a nohy. Škrtel v hľadáčiku ďalšieho tímu: Zláka ho Thierry Henry? Vo štvrtok Tzilosa prepustili z nemocnice, no reakcia na tento incident nenechala na seba dlho čakať. "Ako prejav súcitu sa dočasne zdržujeme našich aktivít. Vyjadrujeme rozhorčenie z tohto zbabelého útoku na nášho kolegu a opakovaným útokom na rozhodcov. Nedovolíme, aby sa títo ľudia naďalej pokúšali nás terorizovať," vyhlásila tamojšia Asociácia rozhodcov. Na čo sa najviac tešia naši futbalisti?: Vianočná klasika nesmie chýbať V Grécku sa v dňoch 22. a 23. decembra najvyššia futbalová súťaž hrať nebude. Náhradný termín zápasov zatiaľ nie je známy. Nie je to prvý prípad, keď musela byť tamojšia súťaž prerušená. Stalo sa tak aj v marci tohto roka, keď prezident klubu PAOK Solún po skončení zápasu vbehol na ihrisko so zbraňou. V sezóne 2014/2015 sa liga dokonca prerušila až trikrát.