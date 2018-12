Dráma v živom vysielaní! Zúfalý muž zavolal do rádia: Jeho slová si moderátor zapamätá do konca života

Rozhlasový moderátor v priamom prenose zachránil človeka, ktorý sa pokúsil o samovraždu.

Iain Lee, moderátor talkRADIA, zažil počas živého vysielania poriadnu drámu. Do rádia mu zatelefonoval muž, ktorý sa predstavil ako Chris a oznámil mu, že sa predávkoval a umiera. Iain ho na linke držal celých 30 minút, podarilo sa mu zistiť, kde sa muž nachádza, a poslal tam záchranárov i políciu.

Keď sa modrátor napokon dozvedel, že zdravotníkom sa muža podarilo zachrániť v poslednej chvíli, neudržal slzy a rozplakal sa od šťastia. Príbeh zverejnil na Twitteri, kde si získal mnoho uznanlivých komentárov. "Kurnik, to bolo teda poriadne intenzívne a dramatické," napísal. Ako informuje portál The Sun, Iain mužovi do telefónu hovoril, aby neumieral a že mu niekto pomôže.

Inšpektor Kev Morley mu verejne poďakoval za zachovanie duchaprítomnosti a za to, že pomohol zachrániť ľudský život. Tiež dodal, že muža po incidente poslali na intenzívnu liečbu a odvykačku. Záchranári boli k mužovi privolaní približne o 23. hodine rozhlasovou stanicou. "Pacient bol ošetrený na mieste a prijatý do nemocnice," uzavrel inšpektor.