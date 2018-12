Michala Davida bolí každý pohyb: Strach z vážnej operácie

Vysoké pracovné tempo sa podpísalo pod jeho zdravie! Známeho hitmakera Michala Davida (58) trápia totiž veľké bolesti.

Lieky a ani cvičenie nezaberajú, a preto musí spevák podstúpiť magnetickú rezonanciu a následne by mal putovať aj na operačný stôl.

Momentálne hitmaker Michal David pracuje na novom muzikáli a taktiež sa zúčastňuje sa rôznych pracovných akciách. Avšak vyzerá to tak, že hektické pracovné temto sa poriadne podpisuje na jeho zdraví. Ako priznal, bolí ho každý pohyb. „Asi som to tento rok prehnal. Urobili sa mi nejaké výrastky na krčnej chrbtici a veľmi to bolí. Skúšal som tiež fyzioterapeuta, ale nezabralo to. Teraz ma čaká magnetická rezonancia,“ prezradil spevák pre český portál ahaonline.cz.

Michalovi však úsmev, ktorý mu len málokedy mizne z tváre, zamrzol v momente, keď mu lekári pohrozili operáciou. Z tej má totiž spevák najväčšie obavy. Vianočné sviatky si chce užiť s rodinou na Tenerife, kde vlastní dom, a zostane tam až do Silvestra. Zdravotné problémy tak začne naplno riešiť až po Novom roku.