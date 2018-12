Chárov návrat je stále v nedohľadne: Úprimné slová o jeho stave

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára absolvoval po zranení kolena v stredu prvý tréning s Bostonom Bruins.

Kapitán zámorského tímu NHL ešte nemohol absolvovať kontakty a dátum jeho návratu do akcie zatiaľ nie je jasný. Patrice Bergeron and Zdeno Chara skate with Bruins, appear close to returning from injury https://t.co/TRUJCND1kG pic.twitter.com/o5mK9gZYDy — Zesty Boston Bruins (@zesty_bruins) December 20, 2018 "Snažím sa každým dňom posunúť ďalej, uvidíme ako na tom budem po tomto prvom tréningu," povedal pre nhl.com 41-ročný slovenský hokejista, ktorý utrpel zranenie ľavého kolena 17. novembra v zápase s Coloradom Avalanche a vynechal už 16 zápasov. "Chcem hrať, veď to je moja práca, ale vrátim sa až vtedy, keď budem dostatočne silný a stopercentne fit," dodal Chára, ktorý v tejto sezóne odohral 18 zápasov s bilanciou 3+1.

Okrem Cháru sa do tréningu vrátil aj útočník Patrice Bergeron, ktorý už mohol absolvovať aj súboje a späť do zostavy Bruins sa vráti pravdepodobne cez víkend.