Košická zoo úplne ožila Vianocami: Deti zdobili stromčeky, pozrite, z čoho sa tešili zvieratká!

Prípravy na najkrajšie sviatky roka sú v plnom prúde aj v košickej Zoologickej záhrade (ZOO) v mestskej časti Kavečany.

Všetci, ale najmä školské kolektívy, sa mohli tradične zapojiť do skrášľovania areálu výzdobou stromčekov. Mohli zdobiť voľne rastúce stromčeky, ale aj ihličňany, ktoré v ZOO osadili pri tejto príležitosti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako informovala Eva Malešová z košickej ZOO, každý návštevník, ktorý sa od 10. decembra do 21. decembra zapojil do skrášľovania areálu, dostal 50-percentnú zľavu na vstupnom. Vítané sú ozdoby z prírodných materiálov, ako sú drevo, šúpolie, šišky, slama, ale aj zo sušeného ovocia, či semienok, ktoré sa v zime stávajú zdrojom potravy pre voľne žijúce vtáctvo.

Vianočná ZOO sa oficiálne začala 17. decembra a potrvá do 6. januára budúceho roka a bude otvorená výnimočne do 18:00. Okrem exotária a minivivária ZOO slávnostne vyzdobila zimoviská brodivých vtákov, kapybár, plameniakov a surikát. Komentované kŕmenie tuleňov bude vo sviatočne vyzdobenom bazéne v nezmenenom čase, teda denne o jedenástej a o štrnástej. V klubovni Himaláje v centrálnej zóne areálu návštevníci nájdu malú ukážku dermoplastov a parohov, a to denne od desiatej do pätnástej.