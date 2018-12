Moderátorka Hamadejová a bývalý hokejista Konečný: Ukázali synčeka Ondreja!

Predčasný darček k Vianociam!

Športová moderátorka Oľga Hamadejová (31) sa pár dní pred Štedrým dňom stala matkou. Svojmu životnému partnerovi - bývalému hokejistovi Rasťovi Konečnému (30), porodila v stredu synčeka Ondreja!

„Krásny deň, čo poviete? Moja najúžasnejšia Ola Hamadejová ho urobila najkrajším v mojom živote. Dnes sa dvíhajú čaše na zdravie Ondreja Konečného! Ďakujem,“ napísal v stredu na sociálnu sieť hrdý otecko Rastislav Konečný, ktorý ešte vlani viedol ako kapitán hokejistov Žiliny, ale v lete ukončil športovú kariéru.

„Moja polovička mala termín 1. januára, a keďže rodila v Košiciach a ja som bol ešte pracovne v Bratislave, tak som, žiaľ, pôrod nestihol, ale najdôležitejšie je to, že Ola i synček sú v poriadku.

Už som ich bol aj navštíviť, malý je krásny. Držal som ho na rukách a je to neopísateľný pocit,“ povedal pre Nový Čas Rasťo. Novopečená mamina sa vyjadrila aj k menu, ktoré dala so svojím partnerom synčekovi. „Najskôr to mal byť Michal, ale napokon sme sa rozhodli pre meno Ondrej,“ prezradila bývalá basketbalistka, ktorá si tak dala spoločne s Rasťom najkrajší darček pod stromček.