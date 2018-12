Slovenské futbalové hviezdy sa vracajú domov na Vianoce: Aké sú ich obľúbené tradície a darčeky?

Každý trávi sviatky pokoja a mieru po svojom. Výnimkou nie sú ani slovenskí futbaloví reprezentanti. Väčšina z nich na Vianoce príliš nešpekuluje a drží sa overených tradícií.

Nie je divu, že po roku plnom driny a odriekania majú obrovskú radosť, keď sa môžu stretnúť s najbližšími a načerpať nové sily. Záložník Patrik Hrošovský na sviatky príliš nešpekuluje. „U mňa je to na Vianoce taká klasika. Kapustnica, ryba, šalát a Tri oriešky pre Popolušku. A, samozrejme, darčeky.S o rok mladším bratom sme nikdy dobre nevedeli, ako sa tie darčeky dostali pod stromček.“

Útočník Adam Nemec bude sviatky prvýkrát oslavovať ako ženatý muž s manželkou Zuzanou. Vianočnej exotike sa však vyhne. „Hrozilo, že sa nedostanem domov a že zostanem na Cypre. Nakoniec budeme s manželkou u svokrovcov. Exotické destinácie ako Cyprus či Dubaj si na Vianoce neviem predstaviť."

Urastený stopér Milan Škriniar má na Vianoce príjemné spomienky hlavne z detstva. „Keď sme boli malí, tak nás s bratom mamina chystala pred štedrou večerou, zatiaľ čo ocino nosil darčeky pod stromček. Keď sme po večeri prišli k stromčeku, tak tam už boli, nerozumel som, ako je to možné,“ priznal s úsmevom Škriniar. „Neskôr, keď sa o tom začali rozprávať deti v škole, som zistil, ako to vlastne je.“

Útočník Ondrej Duda si sviatky bez najbližších nevie predstaviť. „Musím povedať, že mám to šťastie a Vianoce môžem tráviť zatiaľ vždy doma. Mám zakaždým veľkú radosť, keď sa môžem vrátiť domov a všetci najbližší sa stretneme pokope. Sezóna sa v mojom prípade zatiaľ vždy vyvíjala tak, že som všetko stihol, čo je super.“

Záložník Miroslav Stoch priznal, že on si na Vianoce nepochutí na tradičnej kapustnici. Sviatky strávi s priateľkou Paulou a so synčekom Tobiasom. „Odmalička som naučený na šošovicovú polievku. Tejto tradície sa držím doteraz. Druhé jedlo je klasika – ryba so zemiakovým šalátom,“ prekvapil Stoch a dodal ešte jednu milú príhodu. „Pamätám si, ako som zistil, že darčeky nenosí Ježiško. Počul som vŕzgať skriňu a v tom momente mi to doplo. Rodičia mi to ani nikdy nevysvetľovali. Potom som každý rok lašoval a vždy som niečo našiel.“

Skúsený obranca Peter Pekarík zachováva tradície, ku ktorým ho v detstve viedli rodičia. „Vždy som bol vedený k tradíciám, ktoré sa snažím každý rok zachovať. Kyslá kapustnica, oblátky s medom či kapor so šalátom nesmú chýbať,“ prezradil Pekarík. V darčekoch si však hranice s rodinou nedáva. „Raz som dostal ako darček tandemový zoskok padákom. To bol dosť adrenalín. Príjemne ma to prekvapilo, lebo som si to chcel vždy vyskúšať."