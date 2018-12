Lajčák o tom, že Slovensko nebolo pri schvaľovaní migračného paktu: Ublížili sme sami sebe

Je chybou, ak Slovensko nebolo za rokovacím stolom, osobitne, keď je to téma, ktorá sa nás týka a na ktorú máme vlastný názor.

Pre médiá to uviedol vo štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) v súvislosti so stredajším (19. 12.) schvaľovaním globálneho migračného paktu v Organizácii Spojených národov (OSN).

"My sme sa vlastným rozhodnutím vyradili z toho, aby náš hlas bolo počuť. To je prvá vec, čiže ublížili sme sami sebe. Po druhé, 164 štátov tam bolo a my sme medzi nimi neboli, to znamená, rozhodli sme sa byť sami v tej menšine krajín, ktoré hovoria nie, my nebudeme súčasťou hľadania riešení," konštatoval šéf rezortu diplomacie v súvislosti s tým, že Slovensko sa nezúčastnilo hlasovania o pakte v OSN.

Zároveň dodal, že verí, že to bola ojedinelá situácia a že Slovensko v budúcnosti bude vždy súčasťou riešení a nebude utekať od rokovacieho stola.

Valné zhromaždenie OSN schválilo v stredu globálny migračný pakt. Za jeho ratifikáciu hlasovalo 152 krajín, 12 sa hlasovania zdržalo a päť krajín - ČR, Izrael, Maďarsko, Poľsko a USA - bolo proti. Príprava Globálneho rámca OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu (GCM) bola dokončená v júli v OSN po 18 mesiacoch rokovaní. Voči tomuto dohovoru sa však medzičasom objavili námietky a viacero európskych štátov vrátane Slovenska oznámilo, že sa k nemu nepripojí. Na migračnom pakte sa všetkých 193 členských štátov OSN s výnimkou USA dohodlo ešte v septembri 2016. Práce na jeho znení sa začali v apríli 2017 a ukončili v júli 2018.