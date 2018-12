Známa tenistka ukončila kariéru: Som pripravená zažiť v živote niečo nové

Kanadská tenistka Aleksandra Wozniaková (31) oznámila ukončenie profesionálnej hráčskej kariéry.

"Uplynulé roky boli pre zdravotné problémy veľmi náročné, ale stále som sa nevzdávala pre moju vášeň k tenisu. Momentálne však moje telo nie je schopné podať stopercentný výkon, a tak nastal čas pohnúť sa iným smerom. Nad týmto rozhodnutím som dlho premýšľala. Teraz som pripravená zažiť v živote niečo nové," uviedla 31-ročná športovkyňa vo svojom oficiálnom vyhlásení.

Svoj jediný titul na okruhu WTA získala Wozniaková v roku 2008 v americkom Stanforde. V roku 2009 sa pred Roland Garros dostala do finále podujatia vo floridskom Pontra Vedra Beach. Následne sa na antukovom vrchole sezóny v Paríži dostala jedinýkrát v kariére do osemfinále grandslamu. Na domácom turnaji Rogers Cup v kanadskom Montreale sa v roku 2012 sa prebojovala až do štvrťfinále, keď na ceste medzi najlepšiu osmičku zdolala aj Slovensku Danielu Hantuchovú.

Jej rebríčkovým maximom bola 21. priečka, čo z nej robí štvrtú najvyššie postavenú Kanaďanku v histórii. V Pohári federácie zasiahla do 36 stretnutí. Je držiteľkou kanadských rekordov v počte víťazstiev (40), víťazstiev v dvojhre (36) a jej 36 účastí je rovnako rekordných. Informácie priniesla oficiálna stránka WTA.