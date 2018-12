Hlavné mesto je pod bielou perinou a stále sneží: Bratislavčania posielajú fotky predvianočnej romantiky

Už aj Bratislavčania sa môžu tešiť. Za snehovou prikrývkou nemusia vycestovať na severné Slovensko. Perinbaba už totiž konečne nasnežila aj v hlavnom meste.

Máte romantické aktuálne fotky zasneženej krajiny, alebo svojho mesta? Pošlite nám ich na tip@novycas.sk aj s popisom miesta a času, kedy boli vytvorené!

Od štvrtkového rána v Bratislave husto sneží. Ustalo to až v poobedňajších hodinách, no dovtedy stihla hlavné mesto prikryť aspoň tenučká snežná perina. Tá vytvára dokonalú vianočnú atmosféru, čo sa v týchto dňoch veľmi hodí. Čitatelia nám do redakcie poslali niekoľko fotiek zasneženého mesta.

Možno by mohli ľudia aspoň na chvíľu zastať a uvedomiť si, o čom v skutočnosti Vianoce sú. A namiesto naháňania sa za darčekmi vstúpiť topánkami do čerstvého snehu. Bratislava totiž dlho nevydrží v "bielom stave". Podľa meteorológov sa má už v piatok otepliť na 4 stupne Celzia.

Husté sneženie však už v Bratislave spôsobilo isté komplikácie na cestách. Dopravný podnik Bratislava informuje, že z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok aktuálne meškajú linky bratislavskej MHD od päť do 20 minút.