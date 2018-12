Sexi Mary Blank učaroval napokon golf: Fanúšikovia pri jej pózach slintajú

Niet vraj športu, ktorý by nevyskúšala, kým sa nakoniec nerozhodla pre ten, ktorý ju preslávil.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Mary Blank (29) tvrdí, že výber golfu bol jednoduchý najmä preto, že sa „koná“ v prírode. Zvyčajne v krásnej prírode.

Prírode dala prednosť aj preto, že odmalička sa pohybovala v telocvičniach a fitnescentrách, keďže jej rodina vlastní tri, no boli časy, keď im patrilo šesť „fitiek“. K športu tak mala automaticky blízko, no dodnes oceňuje, že ju rodičia netlačili ani do jedného. A tak bola do dvanástich rokoch gymnastkou, neskôr surferkou, softbalistkou, rýchlokorčuliarkou, plavkyňou, skokankou do vody, akvabelou a vyskúšala si aj flag football (bezkontaktná verzia amerického futbalu – pozn. aut.).

„Od osemnástich som naplno študovala, no potom som sa dozvedela, že mám nábeh na Crohnovu chorobu (zápalové ochorenie tráviacej sústravy – pozn. aut.) a preto zmenila celkom život. Mala som 22 rokov, veľké plány, takže ma to vystrašilo,“ prezradila Mary, ktorá o sebe tvrdí, že žije aktívne, ale tak zdravo ak nik na svete. Športuje, zdravo sa stravuje a snaží sa urobiť dieru do golfového sveta. Vraj ak sa jej to do troch rokov nepodarí, hodí palice do kúta a nájde si iný šport.