Vypäté derby si odniesol Alli: Provokoval fanúšikov, tí mu to spočítali

Vypäté londýnske futbalové derby medzi Arsenalom a Tottenhamom Hotspur v stredajšom štvrťfinále Ligového pohára si najviac "odniesol" hosťujúci Dele Alli (22).

Autora gólu na konečných 2:0 zasiahla v 73. minúte do hlavy plastová fľaša. Dvadsaťdvaročný reprezentant "Albiónu" neutrpel žiadne zranenie a domácim fanúšikom adresoval ironickú odpoveď - dva vztýčené prsty odkazujúce na stav stretnutia.

Tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino bol po zápase kritickejší. "V inej krajine by na niekoľko zápasov uzavreli štadión. Je šťastie, že to nedopadlo horšie. Myslím si, že ľudia by mali byť opatrnejší a vyhýbať sa podobným činom," povedal Pochettino podľa BBC. Úrady incident vyšetrujú. Polícia zasahovala aj počas zápasu, keď rozšírila bezpečnostnú medzeru medzi fanúšikovskými tábormi. Informovala agentúra AP.