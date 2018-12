Michael investoval do umenia všetky úspory, finálna cena obrazu šokuje: O jeho kúpe môže bežný Slovák iba snívať!

Michael Gavrieli (36) z Liptovského Mikuláša maľbu nikdy neštudoval, napriek tomu ašpiruje na pozíciu umelca s najdrahším obrazom na Slovensku.

Bývalý podnikateľ začal s umeleckou tvorbou aj vďaka svojej manželke. Keď si jedného dňa objednala sadu pozostávajúcu z niekoľkých druhov vosku a chcela vyskúšať enkaustiku, pridal sa k nej. Techniku si zamiloval natoľko, že sa jej po troch rokoch začal venovať profesionálne. K tomu začal chodiť na umelecké kurzy a zdokonaľoval sa pomocou sledovania videí na internete. "Vždy ma fascinovalo zlato. Jedného dňa mi napadlo, že by som mohol začať vytvárať produkty zo zlata, a tak vznikol aj napád zlateho kľúča," opisuje vznik šperku, ktorý to všetko odštartoval.

Postupom času experimentoval s materiálmi a zlato začal používať aj do svojich obrazov. Hoci ide o zaujímavé spojenie, obrazy s využitím zlata sú poriadne nákladné. Z toho dôvodu najskôr používal zlatý prášok. "Až po dvoch rokoch som sa odvážil kúpiť prvé dva gramy pravého zlata v cene 200 € a dodnes si pamätám, ako som ich utopil vo vosku," spomína na chvíle, kedy mu veru nebolo do smiechu. So zlatom experimentoval ďalej. Zapáčilo sa mu aj striebro, ktoré sa neskôr objavilo v celej sérii obrazov.

Najdrahší obraz tvoril 3 mesiace

Keď začínal tvoriť svoj najdrahší obraz, ktorý mu zabral tri mesiace, nemal žiadne finančné prostriedky. Preto oslovil kamaráta, aby doň investoval 150 000 €. Pri tejto astronomickej sume to však nekončí! "Už mám v pláne zlatý obraz za 1000 000 €," dodáva. Svoje obrazy vystavoval v Rakúsku, Luxembursku a napokon aj v galérii Savoy na Slovensku. V súčasnosti ich môžete vidieť v bratislavskom Skybare. "Chcem ukázaľ ľudom, že aj na Slovensku sa dá vytvoriť niečo jedinečné," uzatvára umelec Michael, ktorý už teraz plánuje výstavy v Dubaji či Monaku.