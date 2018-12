Celeste sledovala rodinu Ondreja Kandráča, nenechalo ju to chladnou: Odkaz spevákovej manželke!

Spojili sily a vznikol nádherný ľúbostný duet. Celeste Buckingham a Ondrej Kandráč naspievali pieseň s názvom Tisíc a jedna noc a pred pár dňami uzrel svetlo sveta aj videoklip, ktorý je viac než osobnou výpoveďou obľúbeného speváka. Fanúšikom sa totiž naskytol pohľad do hudobníkovej rodiny v tých najbežnejších, no zároveň najkrajších momentoch. A to nenechalo chladnú ani Celeste!