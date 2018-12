Už je to oficiálne, Sabattini je Slovák! Odkaz špičkového golfistu, ktorý poteší každého

Profesionálny golfista Rory Sabbatini (42) sa stal oficiálne občanom Slovenskej republiky.

V stredu zložil sľub na pôde Generálneho konzulátu SR v New Yorku a prevzal si listinu o udelení občianstva. Rodák z juhoafrického Durbanu bude vlastniť slovenský pas a Slovenská golfová asociácia (SKGA) pošle listinu o získaní občianstva aj Medzinárodnej golfovej federácii, aby mohol 42-ročný golfista súťažiť pod slovenskou vlajkou.

"Som veľmi rád, že som mohol prísť na slovenský konzulát do New Yorku a zúčastniť sa na peknej slávnosti. Verím, že vybojujem pre slovenský golf úspešné výsledky a budem zdrojom inšpirácie pre slovenskú mládež," povedal po slávnostnom akte Rory Sabbatini.

Dohodu so Sabbatinim prezentoval viceprezident SKGA Rastislav Antala už pred niekoľkými mesiacmi. "Teší nás, že Rory získal slovenské občianstvo do termínu, ktorý stanovila Medzinárodná golfová federácia v súvislosti s jeho potenciálnou účasťou na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikačnom období ho už bude registrovať ako slovenského športovca,“ poznamenal Antala.

Prvým veľkým podujatím pre niekdajšieho účastníka elitnej desiatky svetového golfového rebríčka Roryho Sabbatiniho bude podujatie Sony Open na Havaji, ktoré v rámci PGA Tour štartuje v prvej polovici januára. "Naša krajina bude mať historicky prvého zástupcu v prestížnej PGA Tour. Týmto krokom sme vstúpili do najvyššej golfovej ligy. Veríme, že Rorymu sa podarí dosiahnuť úspešné výsledky pre slovenský golf a dokáže vzbudiť záujem verejnosti aj našich detí, aby sa začali aktívne zaujímať o golfové dianie,“ doplnil Antala.

Kvalifikácia na OH 2020 do Tokia pre bieha od 1. júla 2018. Miestenka do Tokia by Sabbatinimu nemala uniknúť zásluhou redukovaného poradia. "Okrem štandardných turnajov v rámci PGA Tour nás čaká pravdepodobne aj niekoľko štartov v európskej tour. Taktiež sa budeme snažiť prebojovať na podujatie kategórie major, čo nie je jednoduché, ale ani nereálne,“ avizuje Antala.