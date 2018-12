Muž plánoval útok v newyorskom metre: Pôjde za mreže na 40 rokov

Newyorský súd poslal Kanaďana na 40 rokov za mreže za prípravu útoku v metre na Times Square, ktorý sa mu však nepodarilo vykonať.

Sudca Richard Berman odmietol žiadosť prokuratúry na doživotné odňatie slobody s tým, že Abdulrahman El Bahnasawy má psychické problémy a trápia ho aj závislosti. Muž sa narodil v Kuvajte, zatkli ho v roku 2016. Počas pojednávania sudcu požiadal o "druhú šancu". Dodal, že "nebol pri zmysloch", keď sa zradikalizoval prostredníctvom internetu.

Prokuratúra objasnila, že útok zmarili agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorí sa infiltrovali do plánu extrémistickej skupiny Islamský štát. Sudca vyhlásil, že by mu nevadilo, ak by si muž odpykal trest v Kanade.