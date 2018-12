Tenor Jaroslav Dvorský sa prespieval do regionálnej politiky: Veľké plány v Košiciach

Operný sólista, maliar, sochár a najnovšie aj politik! Jaroslav Dvorský (58) si v komunálnych voľbách získal srdcia Košičanov, ktorí mu udelili mandát mestského i miestneho poslanca na Furči.

Umelec s jemnou dušou chce do diania v meste priniesť viac kultúrneho vyžitia. Jeden z bratov Dvorských Jaroslav sa kedysi živil ako reštaurátor. „Zo zahraničia som sa vrátil na Slovensko ako 34-ročný s túžbou splniť si svoj sen stať sa operným spevákom,“ hovorí Dvorský, ktorý vystupoval po celej Európe. Asi pred 15 rokmi sa usadil v Štátnom divadle Košice, kde dodnes pôsobí ako sólista. Najnovšie si to namieril do komunálnej politiky, aby obohatil kultúrnu scénu v meste. „Známi vraveli, že ma v politike s mojím srdcom prevalcujú. Mám však predstavu a projekty, ako obohatiť Košičanov, preto sa len tak nedám,“ žartuje.

Podľa neho je v meste málo vážnej hudby, čo by chcel zmeniť. Opernému spevákovi dodáva odhodlanie bojovať za záujmy mesta aj zážitok z vlaňajška, keď sa osobne stretol s pápežom Františkom I. Hlava cirkvi mu dokonca požehnala takmer trojmetrový obraz Panny Márie Snežnej, ktorý namaľoval pre bratislavský chrám. „Keď uvidel môj obraz, zvolal: ,Idem a požehnám!‘ Stretnutie s ním bolo síce krátke, no zato srdečné a intenzívne,“ spomína Jaroslav Dvorský.

Kde všade spieval?

Štátna opera Viedeň - Rakúsko

Divadlo Salerno - Taliansko

Divadlo Bergen - Nórsko

Štátna opera Praha - Česko

Historické divadlo

Aspendos - Turecko

Štátne divadlo Soul - Južná Kórea