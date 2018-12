Do Košíc sa už lietadlom nedostanete: Rušenie letov sklamalo aj Čekovského, svojská reakcia

Zlá správa pre cestujúcich! Zmena vo vedení Českých aerolínií (ČSA) sa dotkne aj pasažierov na Slovensku.

Okrem zrušenia linky z Prahy do Bratislavy sa po Novom roku lietadlom nedostanete ani z hlavného mesta do Košíc. Slováci tak prídu o jedinú vnútroštátnu leteckú linku a budú ju musieť nahradiť alternatívnymi spôsobmi dopravy. České aerolínie prechádzajú zmenami, odkedy nad nimi prevzal kontrolu nízkonákladový dopravca Smartwings. V rámci zmien pristúpili ČSA k zrušeniu viacerých leteckých liniek, od budúceho roka prestanú lietať do Bratislavy. Z letov vylúčili aj linku z Prahy do Ostravy a jedinú vnútroštátnu linku z Bratislavy do Košíc, naopak, medzi Prahou a Košicami bude lietať aj naďalej.

„Hlavným dôvodom ukončenia prevádzky na oboch linkách je nedostatočná kapacita zodpovedajúceho typu lietadiel vo flotile koncernu vzhľadom na odchod troch lietadiel ATR 42,“ vysvetlil situáciu hovorca ČSA Daniel Šabík. „Nasadzovať na linky Praha - Ostrava a Praha - Bratislava - Košice prúdové lietadlá s väčšou kapacitou z flotily nedáva z ekonomického hľadiska zmysel,“ doplnil Šabík. Informáciu o zrušení linky potvrdilo aj bratislavské Letisko M. R. Štefánika. „Letecká spoločnosť České aerolínie nás informovala, že v januári 2019 ukončí prevádzkovanie pravidelnej leteckej linky na trase Praha - Bratislava - Košice a smerom späť, ktorá bola v prevádzke od 11. decembra 2013.

Posledný let OK964/5 sa uskutoční 11. januára 2019. V spolupráci s Letiskom Košice budeme hľadať ďalšie možnosti, ako zabezpečiť vnútroštátne spojenie medzi Bratislavou a Košicami,“ povedal predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.

Zrušenie sklamalo aj hudobníka Mariána Čekovského: „To nemyslíte vážne! Som z toho smutný. Urobím si asi Čeky Air,“ povedal pre Nový Čas. Ľuďom zatiaľ nezostáva nič iné, než cestovať medzi najväčšími slovenskými mestami železnicou alebo autom.

Letecká linka

Bratislava - košice

V prevádzke od 11. decembra 2013

Cena letu - od 63,98 do 307,58 eura

Trvanie letu - 55 minút

Koľko trvá spojenie BA - KE:

1. autom - 5,30 hod.

2. vlakom - 6,30 hod.

3. autobusom - 7,30 hod.

4. na bicykli - 24 hod