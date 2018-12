Nová méta Radoslava Procházku: Po neúspechoch mieri na Ústavný súd

Po pomerne krátkej politickej kariére sa opäť snaží preraziť na súde. Jeho ambícia stať sa sudcom v Luxemburgu mu nevyšla, teraz sa pokúša presadiť na Slovensku, a to rovno na najvyššej súdnej inštancii - Ústavnom súde.

Podarí sa Radoslavovi Procházkovi (46) presvedčiť poslancov? Procházka, ktorý bol poslancom za KDH a predsedom strany Sieť, poškuľuje teraz po mieste ústavného sudcu. V minulosti sa už uchádzal o vysoký súdny post - no flek dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ sa mu nepodarilo získať. Informáciu o jeho možnej kandidatúre priniesol Denník N s tým, že má mať podporu Slovenskej advokátskej komory.

Tá zatiaľ mená svojich adeptov na ústavných sudcov nechce zverejniť, rozhodovať o nich bude v tajnej voľbe. Kandidátov komora predloží parlamentu, až keď vybraní uchádzači budú s kandidatúrou súhlasiť. „Vzhľadom na to, že celý tento proces ešte neprebehol, nebudeme ich mená zverejňovať,“ povedala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

Parlament by mal voliť nových ústavných sudcov na konci januára, nominácie môžu prichádzať len do 7. januára. Radoslav Procházka pre Nový Čas svoj záujem o prácu na Ústavnom súde nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ďakujem za váš záujem. Rád sa k tomu vyjadrím po 7. januári, ak bude dôvod," vyhlásil Procházka. Minister spravodlivosti Gábor Gál uznáva Procházkove kvality v oblasti práva. „Pán Procházka je dobrý odborník, či bude dobrým kandidátom, to je otázka na poslancov, oni ho budú voliť,“ povedal Gál.

Neúspechy pána gazdu