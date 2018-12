Tínedžerka v šoku: Ku gynekologičke prišla s plochým bruchom, odchádzala v 37. týždni tehotenstva!

Hovorí sa, že tehotenstvo sa dá odhaliť veľmi jednoducho. Babičky či mamičky okamžite vidia, keď sú ich mladšie príbuzné "v tom". Prípad mladej školáčky z Anglicka vás však presvedčí, že určenie gravidity nie je vôbec jednoduché.

Čerstvo dospelá dievčina z Britských ostrovov sa vďaka svojmu "neodhalenému" tehotenstvu poriadne preslávila. Články o nej sa objavili vo viacerých svetových médiách. "Čím je tak zvláštna?" poviete si. No zrejme tým, že o tom, že očakáva príchod potomka, nevedela celých osem mesiacov svojho tehotenstva. Saffron Heffer z anglického Essexu síce menštruácia meškala, no dievčina si myslela, že to je vedľajší účinok antikoncepcie, ktorú začala užívať. Mala dokonca aj tehotenské chute, doslova bažila po jahodách, zmrzline alebo šaláte. Ako píše portál Dailymail, skrátka to nepovažovala za nič nezvyčajné.

Ďalej chodila do posilňovne, kde starostlivo makala na svojom plochom brušku. Neprestala chodiť ani do solária."Dokonca aj v deň, keď som sa to dozvedela, som bola s mamou v posilke. Smiali sme sa na tom, že moje brucho má zvláštny trojuholníkový tvar." Matka jej povedala, že by si mala spraviť test. Ten bol pozitívny, čo mladé dievča šokovalo, lebo od posledného vzťahu s priateľom už ubehol dosť dlhý čas. O to väčšie prekvapenie ale bolo, keď jej gynekologička, ku ktorej sa okamžite vybrala, oznámila, že je v 37. týždni tehotenstva. Vtedy mala stále len 17 rokov a v poslednom období nieže nepribrala, ona dokonca schudla o dve konfekčné veľkosti.

Všetko sa vysvetlilo, keď jej pomohla asistentka u gynekologičky prevrátiť dieťa v maternici na správnu stranu. "Pohla ním a ja som zrazu pred sebou mala obrovský bubon. Urobila mi rukami divné pohyby na bruchu a zrazu som cítila, že niečo vo mne je. Cítila som jeho prvé kopnutie a potom prišlo mnoho ďalších. Bolo to zvláštne. Keď som tam prišla, nič som necítila, a zrazu bolo vo mne aktívne dieťatko," opisovala pocity mladá dnes už mamička. Malý Oscar sa narodil živý a zdravý. Podľa vlastných slov sa tínedžerka v role matky cíti veľmi dobre. "Milujem ten pocit, je to česť. Najradšej sa na neho len pozerám a sledujem, aký je krásny."