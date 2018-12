Zamestnanci PSA Peugeot v Trnave majú Ježiška v predstihu: Vybojovali si zvýšenie mzdy a 13. plat

Majú sa na čo tešiť. V trnavskej automobilke PSA ukončili kolektívne rokovanie. Všetko hrá v prospech zamestnancov, ktorí dostanú v budúcom roku viac o 8 miliónov €.

Osem týždňov rokovania odborárov so zamestnávateľom tak padlo na úrodnú pôdu. V súčasnosti je priemerná hrubá mzda 1 210 €. Čo sa týka mzdovej politiky, PSA Peugeot a OZ KOVO sa dohodli na dva roky. „Som nesmierne rád, že sa to podarilo. Bolo to náročné, no mali sme inú stratégiu ako po iné roky a padlo to na úrodnú pôdu," prezradil predseda OZ KOVO Milan Minárech.

Od januára 2019 sa všetkým zamestnancom zdvihne základná mzda o 53 € a v roku 2020 o ďalších 50 €. Odmeny dostanú všetci, ktorí robia v závode minimálne 24 mesiacov. Ale to nie je všetko. Ako jediní v automobilovom priemysle na Slovensku budú mať tri dni dodatkovej dovolenky. Do platnosti vošiel aj zákon o 13. plate, ktorý im vyplatia v máji budúceho roka v 100 % výške.

Ako im zvýšia plat



Január 2019: + 53 €

Január 2020: + 50 €

Máj 2019: 13. plat v 100 % výške mzdy

Odmeny

Po 2 rokoch: 100 €

Po 3 rokoch: 250 €

Po 4 rokoch: 300 €

Po 5 rokoch: 400 €

Koniec roka 2019: podľa zásluh