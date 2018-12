Milenci Buckingham a Mlátilík sa už neskrývajú: Nová spoločná fotka zaľúbencov

Prestávajú sa hrať na mačku a myš! Speváčka Celeste Buckingham (23) nedávno tvrdila, že ak otvorí srdce mužovi, tak to bude starší a vyspelejší chlap.

Nový vzťah však zapierala ako partizán, hoci už vtedy sa okolo nej krútil český podnikateľ Aleš Mlátilík (41). Utajená romanca sa napokon prevalila a hrdličky sa začínajú ukazovať v spoločnosti. Prvý záber dvojice je síce nesmelý, ale zároveň odhaľuje, že zaľúbenci to spolu myslia vážne!

Buckingham a Mlátilík sa dali v spoločnosti kolegov a kamarátov zvečniť na fotke počas spoločenskej udalosti v známej bratislavskej ikone. Okrúhla reštaurácia týčiaca sa nad Dunajom tak bola prvým miestom, na ktorom sa milenci oficiálne ukázali bok po boku. „Stále si vymieňali zamilované pohľady a dotýkali sa rukami,“ tvrdí zdroj Nového Času. Potvrdzuje to aj spomínaný záber zo sociálnej siete Instagram.

Speváčka sa na ňom jemne opiera o svojho štyridsiatnika, ktorý sa zviditeľnil vďaka účinkovaniu v markizáckej Zľavovej polícii. Tá hodnotí ubytovacie zariadenia. Hoci pár má randiť už pol roka, umelkyňa pred pár týždňami vzťah zahmlievala. „Stále platí, aby ma mal rád takú, aká som. Ak by som do vzťahu išla, tak by to musel byť vážny vzťah. „Určite som sprísnila kritériá. Kedysi som to tak neriešila, ale zrazu som sa rozhodla, že starší by sa možno aj hodil. Vyspelejší chlap je viac -menej vždy výhoda,“ spievala ódy na budúceho, respektíve v tom čase už aj aktuálneho priateľa speváčka.