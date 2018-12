Herec Polívka prezradil, po čom mu srdce piští: Skromný sen, ktorý sa mu zatiaľ nepodarilo splniť

Úspech v práci nie je všetko! Herec Bolek Polívka (69) patrí medzi najznámejších českých umelcov, o ktorých sa filmári a tvorcovia seriálov trhajú.

Hviezda komédie Dedičstvo alebo kurvahošigutntag má však predsa len jeden sen a métu, ktorú zatiaľ nedosiahol. Bolek otvorene priznal, čo by mu urobilo obrovskú radosť!

Herec a šesťnásobný otec Polívka na sklonku roka bilancoval, čo mu za ostatných dvanásť mesiacov vyšlo. Okrem plodnej kariéry sa však zamyslel aj nad niečím, čo s ním kráča po celý jeho život. „Jeden z mojich životných plánov bol, že budem lesník, čo chodí so psom do lesa. Psa už mám a to je ten jeden splnený plán,“ priznal Bolek českému portálu idnes.cz s tým, že les je pre neho dobrý relax, hoci za hríbmi sa nenaháňa.

„Ja som zlým hubárom. Moji kamaráti vždy nazbierali plné košíky a ja som mal tri alebo štyri hríby,“ zasmial sa popod fúzy charizmatický Polívka. Každodenná prechádzka v lese pomedzi stromy je pre neho akousi formou modlitby a meditácie.