Dusno pred Vianocami: Otto Weiter s dcérou stále nezahrabali vojnovú sekeru, Nikola na neho kašle

Na bode mrazu! Dcéra šlágrového speváka Otta Weitera (63) Nikola (27) skúša šťastie v americkom Las Vegas už niekoľko rokov.

Fitneska a bývalá tanečnica sa obracia, ako vie a istý čas dokonca pracovala v nočnom bare, kde vystupovala so sexuálnymi pomôckami. K džobu svojej dcéry sa Weiter vtedy ostro ohradil a na jej adresu utrúsil pár nepekných slov, čo medzi nimi vytvorilo veľmi napätú situáciu. Zdá sa však, že nie vždy platí, že čas lieči, lebo v prípade Weiterovcov sú vzťahy viac ako naštrbené a to aj po tom, čo sa Nikola vrátila späť na Slovensko.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nikola žije v americkom „meste hriechu“ Las Vegas už tri a pol roka. Cestu za svojím americkým snom si začala dláždiť v nočnom bare, kde sa sporo odetá predvádzala s hračkami pre dospelých. Nie je preto prekvapením, že dráždivé pózy a obscénne tance, za ktoré si od hostí vyslúžila pár dolároviek za pančuškami, naštartovali jej otca Otta Weitera, ktorý bol jej konaním poriadne šokovaný.

Odvtedy je dvojica na vojnovej nohe a nenašli si k sebe cestu. Už vo februári sa Nikola vrátila načas do rodnej krajiny, no spevákovi sa oblúkom vyhla. Inak to nie je ani teraz.

Začiatkom decembra fitneska priletela opäť domov. „Budem tu celý december. Do Ameriky pôjdem až 8. januára,“ napísala Nikola na sociálnej sieti. V rodnej krajine už stihla návštevu kaderníctva, zmenu vlasov či trávenie voľného času s mamou.

Ako sme sa však dozvedeli, na svojho otca si čas nenašla. Nový Čas sa obrátil na Otta a ten bol z tejto informácie mierne rozčarovaný. „Neviem o tom, že je na Slovensku. Neozvala sa mi a ja to nebudem robiť. Počkám, či mi dá vedieť,“ povedal nám hudobník. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na vyšportovanú krásku, no do uzávierky neodpovedala.