Érsek po schválení novely upokojuje situáciu: Bratislavské letisko nejdem predávať

Bratislavské Letisko Milana Rastislava Štefánika sa nebude podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR privatizovať ani predávať.

"Bratislavské letisko nejdem predávať, ani meter štvorcový," zdôraznil šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) po stredajšom rokovaní vlády. Kabinet na svojom zasadnutí schválil Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika. Z neho vyplýva, že by sa mala uzatvoriť koncesná zmluva so strategickým partnerom na 30 rokov. Jej predmetom má byť prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska.

Odsúhlasenie tohto materiálu vládou je podľa Érseka prvým krokom. Ministerstvo môže začať pracovať na podmienkach súťaže na výber koncesionára. Tie budú podľa neho v druhom kroku znovu odsúhlasené vládou a tretím krokom bude vyhodnotenie a dotiahnutie súťaže do konca. "Mám takú predstavu, že sa budú snažiť získať letisko viacerí, čo by pre nás bolo dobré, aspoň bude väčšia konkurencia," avizoval Érsek. Odhadol, že súťaž by mohla byť ukončená v roku 2021.

Ministerstvo dopravy verí, že takéto riešenie pomôže zviditeľniť slovenské najväčšie medzinárodné letisko. "Som presvedčený, že vďaka dodatočným investíciám, ktoré štát nemôže letisku poskytnúť, sa zvýši jeho prestíž, kvalita služieb a priláka aj nových leteckých dopravcov," dodal Érsek. Výhodou navrhnutého riešenia je podľa neho aj fakt, že letisko zostane aj naďalej vo vlastníctve štátu.

Ministerstvo zároveň od budúceho strategického partnera chce, aby v rámci rozvoja letiska vyplatil už existujúce dlhy, ktoré dnes komplikujú jeho rozvoj. Vzletové a pristávacie dráhy a súvisiaci infraštruktúrny majetok však zostanú vo vlastníctve letiska.

"Slovensko nikdy nepredá svoje letisko. Letisko Bratislava je naším medzinárodným letiskom, je to prioritný infraštruktúrny majetok chránený zákonom. To znamená, nijaká vláda nemá právo letisko sprivatizovať," uviedol tiež po rokovaní vlády predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

Na druhej strane si ale podľa neho treba povedať, že pravdepodobne bez skúseného medzinárodného prevádzkovateľa, ktorý môže prilákať nové linky, zvýšiť efektivitu fungovania, štát nemá dlhodobo perspektívu úspešne sa vyrovnať so starými dlhmi a tiež investovať do ďalšieho rozvoja letiska. Preto vláda podľa premiéra odsúhlasila v stredu ďalší postup pri rozvoji letiska a poverila ministra Érseka, aby začal prípravy na možné uzavretie koncesnej zmluvy.