The Rock si doprial kalorickú bombu: Pri pohľade na jeho výber vám potečú slinky

Herec Dwayne Johnson (46) je známy pod prezývkou The Rock. Hlavne preto, že hrá v akčných filmoch a aj vďaka svojmu vyšportovanému telu.

To si udržiava prísnymi tréningami a správnou životosprávou. No sú aj dni, keď si dopraje. The Rock hrá v rôznych akčných filmoch plných akrobatických kúskov. Aj preto potrebuje byť v dokonalej forme a vyzerať „namakane“. Herec na svojom instagrame často zverejňuje fotky z posilňovne či zdravé jedlá, ktoré konzumuje, aby si udržal postavu. No aj on má dni, keď veľmi rád zhreší.

Evidentne si práve jeden taký užíval, keď zverejnil zaujímavú fotografiu na svojom instagrame. Svojim fanúšikom sa pochválil obrovskou pizzou, ktorú si objednal. Mala priemer 51 cm a herec vyzerá, že sa nemieni s nikým deliť!