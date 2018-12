Návrat relácie 2 na 1 s Vinczeovou a Danglom: Obľúbeného zabávača vyškrtli zo šou!

Prišiel o kšeft! Nový Čas len včera odhalil tajnosti, ktoré boli okolo šou Dana Dangla (43) a Adely Vinczeovej (38) 2 na 1 v Markíze.

Dvojica si totiž mohla konečne vydýchnuť, pretože ich zábavná šou dostala v Záhorskej Bystrici zelenú a už onedlho by sa mala objaviť na televíznej obrazovke. A zatiaľ čo o detailoch zaryto mlčali nielen Dano s Adelou, ale aj televízia, nám sa podarila zistiť podstatná zmena! Juraja Šoka Tabačka (39) už diváci v tejto relácii neuvida. Prečo dostal obľúbený herec stopku?! Tabaček sa objavil v pilotnom diele relácie 2 na 1 ako trochu bláznivý, no veľmi vtipný moderátor kvízu s Dominikou Cibulkovou a jej priateľmi Zuzanou Šebovou a Michalom Kubovčíkom. Práve tento úsek celej relácie bol pre divákov mimoriadne zábavný, a to práve vďaka Šokovi.

Po dobrých správach, že relácia bude na obrazovkách Markízy pokračovať, mnohí rátali aj s účinkovaním herca. Prerátali sa však! Tabaček už nebude v relácii pokračovať a od kompetentných tak dostal nemilosrdnú stopku. „Už ho tam diváci neuvida. S televíziou sa nedohodli,“ prezradil zdroj Nového Času. A tieto informácie potvrdila aj samotná televízia. „V aktuálnom pláne výrob programu 2 na 1 Juraj nefiguruje, nevylučujeme však, že sa v niektorej epizóde objaví,“ povedal šéf PR a marketingu Michal Borec.

Berie všetky kšefty

Hoci Šoko v 2 na 1 nebude, na nedostatok práce sa rozhodne sťažovať nemusí. Stále je kapitánom relácie RTVS Milujem Slovensko, hrá v markizáckom seriáli Horná Dolná alebo háda povolania v jojkárskom Inkognite. To však nie je všetko. „V poslednej dobe som sa zúčastnil na natáčaní niekoľkých pilotov, takže je predčasné niečo špecifikovať,“ povedal nedávno Tabaček s tým, že si sám uvedomuje, že popularitu treba využiť. Všetko sa totiž môže zmeniť. „Nie je to strach, iba uvedomenie si, že nič netrvá večne,“ priznal Šoko. Nový Čas ho kontaktoval, no do uzávierky sa k téme 2 na 1 nevyjadril.