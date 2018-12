Ako zo zlého sna: Ledeckej oznámili správu, ktorej sa najviac obávala

Postavili ju pred ťažké rozhodnutie.

Česká reprezentantka Ester Ledecká sa bude musieť vo februári rozhodnúť medzi účasťou na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní a MS v snoubordingu. Olympijská šampiónka z Pjongčangu v super G aj paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu pravdepodobne nebude môcť nadviazať na svoj jedinečný úspech zo ZOH 2018.

Svetový šampionát v snoubordingu je na programe od 31. januára do 10. februára v americkom Park City. Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní bude hostiť švédske mesto Aare v termíne of 4. do 17. februára 2019. Paralelný obrovský slalom a paralelný slalom sa v USA uskutočnia 4. a 5. februára. Prvé medaily rozdajú v Aare 5. februára v super G žien.

"Dúfala som, že preteky v snoubordingu presunú. Ak by sa uskutočnili o týždeň skôr, stihla by som obe súťaže. Organizátori však nechceli pristúpiť k zmene. Na druhej strane ich chápem. Prečo by mali meniť termíny kvôli jednému športovcovi," uviedla 23-ročná Ledecká po rozhovoroch s predstaviteľmi Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Informácie priniesol portál orf.at.