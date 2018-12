Bakoš mieri do KHL: Kvôli tomuto sa vrátil do Európy!

Mení klub i kontinent. Skúsený útočník Martin Bakoš (28) sa po dvojmesačnom pôsobení v AHL na farme Bostonu – Providence Bruins rozhodol skončiť a vrátiť do Európy. Vo svojej kariére bude pokračovať v KHL, kde sa do konca sezóny upísal ruskému celku HK Soči. Denníku Nový Čas prezradil, prečo sa rozhodol pre tento krok!

Hoci rodák zo Spišskej Novej Vsi nebol draftovaný žiadnym celkom NHL, napriek tomu ho v lete angažoval popredný zámorský klub Boston Bruins. Útočník Martin Bakoš tak dostal životnú šancu zahrať si v najlepšej lige sveta, ale v záverečnom kempe sa zranil a sezónu odštartoval na farme v nižšej súťaži AHL. Celkovo za tím Providence Bruins odohral 16 zápasov, v ktorých dal 3 góly a na jeden prihral. „Ďakujem Bostonu, že mi dali šancu v ich organizácii. Rozhodol som sa však, že sa vrátim do Európy. AHL je totiž liga pre mladších hráčov, ktorých jednotlivé kluby draftovali, aby napredovali a dostali sa do NHL. Tak mi to povedal aj kouč Providence, s ktorým som si dobre rozumel,“ povedal na úvod Bakoš, ktorý neľutuje krátku anabázu v zámorí.

„Keby som to neskúsil, tak to by som ľutoval. Som rád za túto šancu,“ pokračoval Martin, ktorý dlho bez nového kontraktu neostal. „Dohodol som sa s ruským klubom HK Soči na zmluve do konca sezóny. Už som aj v Rusku, akurát som absolvoval vstupné testy.“ Svoj debut v ruskom tíme by mal Bakoš absolvovať v sobotu na ľade Spartaku Moskva, kde pôsobí aj gólman Július Hudáček. „Už sme si aj písali a doberali sa. On pochádza z rovnakého mesta ako ja, takže sa výborne poznáme,“ zasmial sa Martin, ktorý svoj návrat do Európy urobil aj kvôli májovému šampionátu na Slovensku. „To bol asi najväčší dôvod, pretože v Európe mám väčšiu šancu zabojovať o miestenku ako na farme v zámorí,“ dodal Bakoš.