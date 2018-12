Tento mladík má 27 rokov a už 18 detí: Dôvod, pre ktorý sa ženy idú o jeho spermie potrhať!

Kyle Gordy (27) z amerického mesta Los Angeles má už 18 potomkov a ďalšie jeho deti sa ešte len majú narodiť.

Žiadnemu z nich však otcom v pravom zmysle slova nebude. Mladík pomáha ženám s počatím a hrdo na Facebooku zdieľa fotky ich pozitívnych tehotenských testov. Práve tam začal svoje ,,služby" v roku 2014 aj ponúkať. Využívajú ich slobodné ženy, ale aj páry, ktorým sa nedarí otehotnieť.

Zatiaľ čo niektoré dámy si len zoberú vzorku jeho spermií a aplikujú si ju samé pomocou striekačky, asi každá štvrtá chce od neho súlož. ,,Keď mám s niekým sex, snažím sa z toho urobiť zábavu," cituje mladého muža denník Mirror. ,,Kontaktuje ma asi 100 ľudí mesačne, je po mne vysoký dopyt. Nemôžem pomôcť každému, ale väčšinou oplodním dve až päť žien mesačne."

Dopyt si Kyle vysvetľuje tým, že má sympatický vzhľad, vzdelaných rodičov a najmä - spermie dáva zadarmo. ,,Neberiem drogy, nefajčím, nepijem alkohol ani kávu. Jem iba jedlá, ktoré neškodia spermiám," vypočítal svoje prednosti.

Ako čerstvý dvadsiatnik si uvedomil, že ho klasické vzťahy s dievčatami nebavia a začal si ich vynahrádzať takto. Jeho prví klienti už majú štvorročné dieťa a po čase využili jeho ,,služby" opäť - druhé dieťatko má rok.

Kyle rád cestuje a ak by mal o jeho služby záujem niekto mimo USA, nemá s tým problém. ,,Prídem hocikam, aby som ženám pomohol, okrem Severnej Kórey a krajín, kde je vojna," povedal. Kyle síce rodičovské úlohy neplní, no aj tak dúfa, že o 20 rokov na Deň otcov usporiada veľkú párty so svojimi potomkami.