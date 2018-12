Nakrúcanie vianočného filmu Prázdniny bolo poriadne rušné: Komplikácie kvôli najmenšej hviezde

Už v stredu večer si fanúšikovia hrdinov zo seriálu Prázdniny užijú ich vianočné dobrodružstvo vo filme.

Rodinky sa tentokrát vyberú spoločne na lyžovačku do hôr. Všetko majú naplánované a už sa nevedia dočkať, kedy si chlapi s deťmi zalyžujú a ženy si oddýchnu v hotelovom wellness. To by však neboli Prázdniny, keby šlo všetko po masle. Najmä, keď sa má o ubytovanie a program postarať Jano Jančich. A tak naše rodiny, namiesto pohodovej dovolenky v tatranskom hoteli, zažijú nečakané dobrodružstva v chate na samote. Ešte pred tým, však uvidíme ako prežívajú Štedrý deň. Ani ten sa nezaobíde bez prekvapení.

Film sa nakrúcal 8 dní, koncom januára a začiatkom februára 2018, z toho 5 dní strávili herci a štáb na Orave v obci Malé Borové, kde leží seriálová chalupa. Pred nakrúcaním musela kostýmová výtvarníčka Danka Kubínyová kúpiť všetkým hercom zimné oblečenie a tiež sviatočné oblečenie na vianočnú večeru v každej rodine. Rekvizitári tiež nakupovali vo veľkom – lyže, palice, korčule, sánky, boby, ozdobené stromčeky, darčeky...

Otvoriť galériu Záber z filmu Prázdniny - Vianočné dobrodružstvo. Zdroj: tv joj Veľký rozruch a veľa času zabralo obliekanie trinástich hercov. Než si sedem detí a šesť dospelých oblieklo a vyzlieklo kostýmy - bundy, lyžiarske nohavice, kombinézy, čapice - na von alebo do chalupy, trvalo to dosť dlho a mali s nimi čo robiť dve kostymérky, dve maskérky aj rekvizitári. Malého Oskarka (Jakubka) často vonku, v aute alebo na sánkach nahrádzali bábikou, aby neprechladol počas dlhých skúšok a neplakal. Museli mať preto kúpené dve oblečenia - pre Jakubka aj pre bábiku.

Ako sa dá lyžovať, keď v okolí nenájdete vlek? Inšpirujte sa ukážkou z filmu Prázdniny - Vianočné dobrodružstvo.