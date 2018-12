Denník Financial Times vymenoval Sorosa za osobnosť roka: Miliardár pripravil záchranný plán pre Európu

Amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa vymenoval britský denník Financial Times za Osobnosť roka 2018.

Uviedla to v stredu tlačová agentúra AFP. Výber vplyvných ľudí do kategórie "Osobnosť roka" vo Financial Times (FT) je podľa AFP zvyčajne odrazom úspechov týchto ľudí. V prípade Sorosa v roku 2018 bol výber určený aj hodnotami, ktoré tento známy miliardár predstavuje.

Soros (88) je denníkom opísaný ako "otec odvetvia hedžových fondov", ale aj ako "vlajkonosič liberálnej demokracie a otvorenej spoločnosti", ktorý "využil svoju filantropickú činnosť na boj proti autoritárstvu, rasizmu a neznášanlivosti".

Soros má úzke kontakty s predstaviteľmi Európskej únie. V máji tohto roku v Bruseli upozornil, že Európa je v "existenčnej kríze", a predstavil trojbodový záchranný plán pre Európu, ktorý má zabrániť tomu, aby sa EÚ rozpadla pod tlakom migračnej krízy, brexitu a vzájomnými hospodárskych súbojov vyvolaných úspornými opatreniami.

Denník FT nezabudol pripomenúť, že Soros, ktorý má židovský pôvod a pochádza z Maďarska, je hlavným terčom zástancov konšpiračných teórií. Finančník preslávený svojím špekulatívnym útokom na britskú libru v roku 1992, sa stal "obetným baránkom" nacionalistov a priaznivcov konšpiračných teórií v Európe i v Spojených štátoch, ktorí ho obviňujú napríklad z podpory nelegálneho prisťahovalectva.

Britský denník pripomenul, že Nadácia otvorenej spoločnosti toho roku presťahovala svoje sídlo z Budapešti do Berlína, čo je dôsledkom zákona na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, ktorý Maďarsko označuje ako zákon Stop Sorosovi. Budapešť opustí aj Stredoeurópska škola (CEU), ktorú financuje americký miliardár. Nové sídlo univerzity bude vo Viedni.