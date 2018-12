Henrieta z Hnúšte odišla žiť do Vietnamu: Keď jej domáci povedal, čo vie o Slovensku, od hanby sa skoro prepadla!

Henrieta je poriadne dobrodružná povaha. Jej heslom je: "Svet je príliš veľký na to, aby človek ostával na jednom mieste." A presne tak vyzerá jej život.

Cestovateľka Henrieta má len 27 rokov, no stihla už spoznať poriadny kus sveta. Slovenka pôvodom z Hnúšte študovala medzinárodný rozvoj a rozhodla sa svoje vedomosti uplatniť priamo v teréne. Už vtedy mala za sebou 2-ročný pobyt v Portugalsku, no tentokrát sa rozhodla pre Áziu.

Henrieta sa usadila v Hočiminovom meste, vo Vietname je zatiaľ pár mesiacov, no rada by tam ostala aspoň rok, na túto krajinu totiž nenájde jediné krivé slovo. "Tento štát je jednou z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa krajín juhovýchodnej Ázie a jeho ekonomická budúcnosť bude mať rýchly priebeh," prekvapuje Slovenka. Mnohí turisti, ktorí krajinu navštevujú, totiž o tomto ani len netušia.

Henrieta však nie je obyčajnou turistkou, ktorá vyhľadáva iba najznámejšie skvosty. Snaží sa krajinu poznať zvnútra a do hĺbky, preto trávi čas medzi domácimi. "Cítim sa tu celkovo bezpečne a vítaná zo všetkých strán. Pre mňa smutnou zaujímavosťou je, že keď cestujete mimo mesto, ako cudzincovi vám priradia sedadlo, ktoré sa považuje za bezpečnejšie, aby sa v prípade kolízie znížila pravdepodobnosť vášho ťažšieho zranenia. Je príjemné cítiť sa bezpečne, ale tu nastáva otázka, kde sa stráca rovnosť hodnoty života," hovorí o trpkej skúsenosti.

Slovenku sklamali prieskumy medzi turistami, v ktorých 95 percent tvrdí, že do Vietnamu by sa nevrátili. Ako hovorí, nepripravenosť turistov na krajinu je dôvodom, prečo na Vietnam vrhajú také zlé svetlo. "Je priam úžasné a obdivuhodné, koľko hrdosti, pracovitosti a dobroty zostáva v srdciach domácich aj pri intenzite korupcie na najvyšších miestach.

Politika je tu dosť citlivá téma," prezrádza cestovateľka.

No zároveň prekvapuje príhodou, pri ktorej vám klesnú kútiky. Keď to zažila ona, musela sa od hanby prepadnúť: "Rozbila sa mi obrazovka na telefóne, a tak som rýchlo utekala do najbližšej predajne. Po oprave sa ma opýtal spolumajiteľ lámanou angličtinou, odkiaľ som. Reagovala som s patričnou hrdosťou, na čo mi následne odpovedal: 'Slovensko, áno poznám, únos, vietnamský diplomat.'"

Hnúšťanka sa chystá vrátiť sa k rodine na Slovensko na Vianoce, no po sviatkoch nasadá opäť na lietadlo smer Vietnam. V ázijskej krajine sa venuje vzdelávaniu detí. "Učím angličtinu v súkromnej materskej škole.

Mám certifikát, ktorý ma oprávňuje učiť angličtinu. Niektoré dni v týždni chodím ako dobrovolníčka do jedného centra, kde sa pomáha deťom s domácimi úlohami z angličtiny a konverzuje, aby si zlepšili jazykové schopnosti," hovorí Henrieta o jej živote vo Vietname, ktorá, keď sa krajiny nasýti, bude cestovať ďalej. Už teraz dokonca vie, kde chce stráviť starobu: "Viem však, že zostárnuť pôjdem na západné pobrežie Portugalska."