Manchester United má za Mourinha už náhradu: Dočasným koučom klubová legenda

Ole Gunnar Solskjaer (45) sa v stredu stal dočasným trénerom futbalistov Manchestru United. Anglický klub hľadal kouča po utorňajšom odchode Joseho Mourinha, no s trvalým nástupcom počká do konca sezóny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V realizačnom tíme budú pracovať Mike Phelan ako tréner prvého mužstva a Michael Carrick s Kieranom McKennom.

Štyridsaťpäťročný Nór dosiaľ pôsobil v FK Molde, kde v decembri podpísal nový kontrakt, ale nórska liga má prestávku do marca.

"Manchester United je v mojom srdci a je skvelé, že som sa vrátil v tejto úlohe. Naozaj sa teším na robotu s veľmi talentovaným kádrom, realizačným tímom a každým v klube," povedal Solskjaer na oficiálnej stránke manutd.com. V roku 2008 krátko viedol rezervu "Červených diablov".

Vedenie Molde zdôraznilo v stanovisko, že dohoda medzi Solskjaerom a anglickým klubom je dočasná, zatiaľ čo v Nórsku má zmluvu do roku 2021. "Vo futbale nikdy neviete, čo sa stane, stále sa o tom presviedčame. Bola to príležitosť, akú som musel prijať. Teším sa, že povediem Manchester United do leta. Zároveň budem pozorne sledovať domáce dianie," uviedol bývalý útočník na moldefk.no.

Manchester United figuruje na šiestom mieste tabuľky s 19-bodovým mankom na vedúci FC Liverpool. Za FC Chelsea na štvrtej priečke zaostáva o jedenásť bodov. Zisk 26 bodov z úvodných sedemnástich stretnutí je najhorší štart klubu do ligy od sezóny 1990/1991. Solskjaer povedie prvé stretnutie v sobotu proti Cardiffu City, na ktorého lavičke pôsobil osem mesiacov v roku 2014 a zažil zostup do druhej najvyššej súťaže.

"Ole je klubová legenda s obrovskými skúsenosťami na ihrisku i v trénerských funkciách. Jeho história v Manchestri United znamená, že žije a dýcha tunajšou kultúrou. Všetci sme radi, že sú s Mikeom Phelanom naspäť. Veríme, že zjednotia hráčov a fanúšikov, kým vstúpime do druhej polovice sezóny," dodal výkonný podpredseda klubu Ed Woodward. Phelan pracoval v štruktúrach Red Devils v rokoch 1999 až 2013, keď sa s ním rozlúčil David Moyes.