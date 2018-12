Čech brutálne zabil svoju matku: Polámal jej rebrá

Recidivista z Česka si odpyká 13 rokov väzenia za vraždu svojej matky. Trest mu v utorok potvrdil pražský vrchný súd, ktorý zamietol mužovo odvolanie.

Syn matku podľa právoplatného rozsudku uškrtil povrázkom, pri čine jej navyše polámal rebrá a hrudnú kosť. Ku skutku sa nepriznal. "Nepriame dôkazy a ich časová súvislosť tvoria úplne ucelený reťazec," uviedla predsedníčka odvolacieho senátu Pavla Augustínová. Mužovu obhajobu označila za nevierohodnú a účelovú.

Žena zomrela 19. januára tohto roku v byte, ktorý obývala spolu so synom. Súdy konštatovali, že ju muž napadol po predchádzajúcom požití alkoholu, ktorý u neho aj skôr spúšťal agresivitu, a po slovnej výmene názorov. "Pod vplyvom alkoholu boli obaja a obžalovaný tú hádku emočne nezvládol," podotkla sudkyňa. Poukázala aj na to, že súdy mužovi už skôr uložili povinnosť ambulantného protialkoholického liečenia. "Ak by to dodržiaval a alkoholické nápoje by neužíval, nepochybne by sme tu dnes nesedeli," povedala.

Tridsaťpäťročný muž vinu odmietal s tým, že po jeho poslednom návrate z väzenia sa jeho vzťah s matkou zlepšil a vzájomné spolužitie bolo úplne v poriadku. V čase činu bol na prechádzke mimo dom, takže vraždiť musel niekto iný, kto mohol využiť všeobecne známe skutočnosti, že byt zostával cez deň otvorený, vypovedal obžalovaný. Keď syn našiel matku pokrčenú, privolal záchrannú službu, ktorá sa ju márne snažila oživiť.

"S týmto nemám vôbec nič spoločné. Samozrejme, koľkokrát som sa s mamkou pohádal, ale nebolo to nič vážne. Ja viem, že moja trestná minulosť mi skôr ubližuje v tomto procese, ale sám by som chcel, aby sa to vyšetrilo. V inkriminovanú dobu som doma vôbec nebol,"povedal obžalovaný odvolaciemu senátu. Svedkovia z radov susedov ale tvrdili niečo iné. Podľa nich sa v danú dobu okolo domu nepohyboval nikto cudzí a z bytu ženy sa ozývala hlasná hádka a potom "rany, ako by niekto sťahoval nábytok".

Matku vraj syn už skôr napádal verbálne aj fyzicky, raz bol za toto napadnutie aj odsúdený. Muž má z minulosti celkom 11 záznamov v registri trestov. Podľa znalcov nie je šanca na jeho nápravu príliš veľká, a to práve aj kvôli jeho vzťahu k alkoholu.