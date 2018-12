EÚ bojuje proti plastom: Niektoré výrobky už v obchode nenájdeme

Vyjednávači členských krajín Európskej únie a Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na dnes dohodli na dočasnej podobe zákazu plastových výrobkov na jedno použitie.

V tlačovej správe o tom informovala Rada EÚ. Cieľom je obmedziť objem plastového odpadu. S návrhom zakázať jednorazové plastové slamky, riad, tyčinky do uší aj niektoré ďalšie plastové výrobky na jedno použitie prišla v máji Európska komisia. Európsky parlament a členské štáty v návrhu následne zaviedli mierne zmeny. Ak predbežnú dohodu potvrdia veľvyslanci krajín únie, bude výsledná podoba textu predložená Európskemu parlamentu a potom ešte znova členským štátom k finálnemu schváleniu.

Zákaz, ktorý by mal - s určitými výnimkami - začať platiť za dva roky, sa má týkať nielen zvyčajne zdôrazňovaných slamiek alebo tyčiniek do uší, ale aj jednorazových plastových príborov, tanierov či polystyrénových obalov a hrnčekov na potraviny a nápojov určených na okamžitú spotrebu a tiež ďalších produktov z plastov, ktoré môžu prispievať k znečisteniu takzvanými mikroplastmi.

Členské krajiny tiež majú prijať kroky, aby výrazne znížili užívanie plastových obalov na potraviny a nápoje. Od roku 2025 by mal v EÚ existovať záväzný cieľ 25 percent výroby PET fliaš z recyklovaného materiálu, od roku 2030 by to malo byť 30 percent. Tlačová správa rady tiež uvádza, že je potrebné začať s hľadaním alternatív k filtrom v tabakových výrobkoch, ktorých súčasťou sú teraz plasty. Cigarety a ďalšie výrobky, ktoré takéto filtre majú, budú musieť byť opatrené vhodným upozornením, vrátane poznámky o škodách hroziacich životnému prostrediu, ak bude filter odhodený inam než do koša.

Opatrenia proti plastovému odpadu by mohli znamenať citeľné zmeny v bežnom živote takmer všetkých obyvateľov EÚ. Najviac sa však dotknú odvetvia umelých hmôt, ktoré v roku 2015 dosiahlo tržby 340 miliárd eur a zamestnávalo 1,5 milióna ľudí, uviedla agentúra DPA.