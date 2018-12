Nehody na východe aj západe Slovenska: Vodičovi mikrobusu náraz amputoval nohu

S amputovanou nohou previezli záchranári do nemocnice vodiča (33), ktorý sa v stredu v Košickom kraji zranil pri nehode mikrobusu. Včera na Považí sa pri nehode zranilo dievča (15), pri ďalšej zrážke záchranári ratovali piatich ľudí.

V stredu okolo 5,30 hod. sa na okraji obce Čoltovo (okres Rožňava) stala dopravná nehoda. Podľa našich informácií vodič mikrobusu Mercedes Benz s evidenčným číslom okresu Michalovce v zákrute s autom vyletel z cesty a narazil do bilbordu. Náraz vodičovi (33) amtupoval nohu - záchranári ho previezli do nemocnice v Rožňave. Do nemocnice previezli aj spolujazdkyňu, ktorá má zranené brucho. Ďalší muž, ktorý sa viezol v mikrobuse, odmietol prevoz do nemocnice. Nehodu pre Čas.sk potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Na mieste zasahoval aj vrtuľník leteckých záchranárov.

Napriek početným varovaniam polície sú v predvianočnom čase účastníci cestnej premávky menej obozretní.

V katastri obce Opatovce (okres Trenčín) sa v utorok popoludní pri čelnej zrážke zranilo viacero ľudí, medzi ktorými boli dve deti.

V takmer rovnakom čase privolali záchranárov do Nového Mesta nad Váhom, kde bolo blízko školy pri zrážke s osobným autom Škoda Fabia na hlave zranené dievča (15).