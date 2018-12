Pánik nebodoval pri domácej prehre Arizony, víťazný debut Gordona

Slovenský útočník odohral 17:02 minúty a pripísal si štyri strely na bránku.

Tréner Scott Gordon prežil úspešný debut na striedačke Philadelphie, Flyers zdolali doma Detroit 3:2. V bránke domácich absolvoval víťaznú premiéru v NHL Carter Hart, ktorý predviedol 20 zákrokov.

Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa vrátil do zostavy Tampy Bay Lightning, ktorá zvíťazila vo Vancouveri 5:2. Košický rodák strávil na ľadovej ploche 18:51 min a do štatistík si zapísal jeden mínusový bod, dve trestné minúty, dve strely na bránku, päť "hitov" a tri zblokované strely.

Výsledky:

Buffalo - Florida 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Góly: 4. Skinner (Eichel, S. Reinhart), 32. Ristolainen (S. Reinhart, Skinner) - 30. Brouwer (McCann, Matheson), 41. Barkov (Yandle, Huberdeau), 44. Dadonov (tr. strieľanie), 45. Vatrano (Dadonov, Borgström), 58. Dadonov (Barkov)

New Jersey - Toronto 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Góly: 19. Vatanen (B. Boyle), 55. Hischier (T. Hall, K. Palmieri), 7. Tavares (Kadri, Matthews), 8. Matthews, 14. Marleau (Kadri, Dermott), 22. Marner (Tavares), 40. M. Rielly (Kadri, C. Brown), 57. Ennis (C. Brown, P. Lindholm), 59. Ennis (Gardiner, C. Brown)

New York Rangers - Anaheim 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Góly: 50. Namestnikov (Howden, Vesey), 60. Hayes (Namestnikov), 60. Chytil (Namestnikov, Zibanejad) - 35. Aaberg (Getzlaf, O. Kaše)

Philadelphia - Detroit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Góly: 19. J. Van Riemsdyk (Giroux, Gostisbehere), 29. Gudas (T. Konecny, J. Van Riemsdyk), 36. Gostisbehere (Patrick, Raffl) - 25. Cholowski (Nyquist, Larkin), 42. De La Rose (Frk, Ehn)

Minnesota - San Jose 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Góly: 30. Couture (Radil, Šimek), 31. Pavelski (Hertl, Šimek), 41. Couture (Hertl, E. Karlsson), 58. Radil

Dallas - Calgary 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Góly: 13. Jamie Benn (Seguin, A. Radulov), 38. Faksa (Hanzal, Pitlick)

Chicago - Nashville 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 36. Forsling, 38. Gustafsson (Kane, Toews) - 20. Fiala (Johansen, Ekholm)

Arizona - New York Islanders 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Góly: 10. Kempe (Goligoski, Cousins) - 18. Ho-Sang (Pulock, V. Filppula), 24. Nelson (Eberle, Pulock), 29. Beauvillier (J. Bailey)

Richard Pánik (Arizona) odohral 17:02 min, 4 strely na bránku, 1 "hit"

Edmonton - St. Louis 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Góly: 28. Puljujärvi (Khaira, C. Jones) - 9. Perron (Bouwmeester, B. Schenn), 43. Maroon (R. Thomas, Bozak), 52. Tarasenko (B. Schenn, Schwartz), 59. Tarasenko (B. Schenn, R. O'Reilly)

Vancouver - Tampa Bay 2:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Góly: 10. Motte (Stecher, Virtanen), 46. C. Tanev (Roussel) - 9. Kučerov (Point), 12. Paquette (Martel, Erne), 29. Erne (Paquette, Girardi), 58. Stamkos (T. Johnson, Hedman), 59. Palát (Kučerov, Straalman)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:51 min, -1, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, 5 "hitov", 3 zblokované strely

Los Angeles - Winnipeg 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 13. Wagner (Brickley), 30. Iafallo (Doughty, Kopitar), 39. Wagner (Luff), 60. Thompson - 22. Perreault (Little, Morrissey).