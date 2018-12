Zomrel významný predstaviteľ maďarskej literatúry na Slovensku: Lajos Grendel († 70) bol pri vzniku známeho vydavateľstva

Vo veku 70 rokov zomrel spisovateľ Lajos Grendel, významný predstaviteľ maďarskej literatúry na Slovensku. Na sociálnej sieti o tom informoval jeho syn, slovenský politik Gábor Grendel. Lajos Grendel patrí k zakladateľom vydavateľstva Kalligram.

Súčasne bol šéfredaktorom rovnomenného časopisu, ktorý vychádzal v maďarskom jazyku. Písal v maďarčine, jeho beletristické či literárno-historické diela sa prekladali do slovenčiny, pričom najčastejšie spolupracoval s prekladateľom Karolom Wlachovským. Počas života získal viacero ocenení za literárnu tvorbu.

Lajos Grendel sa narodil 6. apríla 1948 v Leviciach. Absolvoval levické gymnázium, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor maďarčina-angličtina. Od roku 1973 pôsobil ako redaktor a zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Madách. Počas Novembra 1989 bol politicky aktívny, najprv ako jeden zo zakladateľov a hovorcov Maďarskej nezávislej iniciatívy a od februára do júna 1990 ako kooptovaný poslanec Slovenskej národnej rady (SNR).

V rokoch 1990 až 1992 bol šéfredaktorom literárneho mesačníka Irodalmi Szemle. Patrí k zakladateľom vydavateľstva Kalligram, od roku 1994 bol jeho riaditeľom. Súčasne bol šéfredaktorom rovnomenného časopisu, ktorý vychádzal v maďarskom jazyku. Prispieval pravidelne do viacerých slovenských novín a časopisov. V rokoch 1990-1992 bol predsedom Spolku maďarských spisovateľov v Československu. V období rokov 1997-2000 zastával funkciu predsedu Slovenského centra PEN. V rokoch 1998-2000 popri tom vykonával funkcie predsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a podpredsedu Csemadoku. V marci 2003 bol zvolený za predsedu Slovenského helsinského výboru.

Od roku 1997 pôsobil na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučoval dejiny modernej maďarskej literatúry a dejiny moderného románu. Pôsobil v Seminári stredoeurópskych štúdií Ústavu slavistických a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Lajos Grendel písal v maďarčine, jeho beletristické či literárno-historické diela sa prekladali do slovenčiny, pričom najčastejšie spolupracoval s prekladateľom Karolom Wlachovským.

Knižne debutoval v roku 1979 zbierkou poviedok Hütlenek (Neverní). Napísal romány Éleslövészet (Ostrá streľba, 1981), Galeri (Odkundesi, 1982) a Ártelek (Odvodeniny, 1985). Tieto diela, v ktorých sa autor zamýšľa nad históriou strednej Európy od čias tureckých vojen až po dnešok, vyšli v slovenčine pod názvom Odtienené oblomky (1985). Po slovensky vyšli aj jeho poviedky zo zbierky Böröndök tartalma (1988) pod názvom Obsažná batožina (1989), knihy Okno po erotických snoch (1991), Cudná správa z vrcholu sna (1998), zväzok publicistických textov Moja vlasť, Absurdistan (1998) a román Einsteinove zvony (1998).

Vytvoril tri romány, v ktorých s iróniou popisuje fiktívne mesto a kraj New Hont v oblasti Tekova a Hontu: U nás doma, v New Honte (2001), Hromadný hrob pri New Honte (1999) a Kráľ Matej v New Honte (2005). V roku 2016 vyšli súhrnne pod názvom Newhontská trilógia. Lajos Grendel získal viacero ocenení za literárnu tvorbu. Bol laureátom Kossuthovej ceny (Maďarsko, 1999), Ceny Sándora Máraiho (Maďarsko), ceny Acerbi (Taliansko, 2006), Ceny Tibora Déryho (Maďarsko, 1988), Ceny Józsefa Attilu (Maďarsko, 1990), Ceny Imre Madácha (Maďarsko, 1990, 1997), Ceny Milana Füsta (Maďarsko) a Ceny Endre Adyho (Maďarsko, 1997). Na Slovensku sa stal držiteľom ocenenia Krištáľové krídlo za literatúru za rok 1998. V roku 2003 získal jedno z najvyšších slovenských štátnych vyznamenaní, Pribinov kríž I. triedy za literatúru.