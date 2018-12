Ľudskoprávna organizácia obvinila grécke úrady: Podľa nich násilne vyháňajú migrantov

Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) obvinila grécke úrady z násilného vyháňania migrantov, ktorí sa pokúšali nelegálne vstúpiť na územie Grécka z Turecka. Informovala o tom v utorok agentúra AP. Organizácia vo vyhlásení vyzvala Grécko, aby okamžite vyšetrilo tieto obvinenia, ktoré získala pri rozhovoroch s 26 migrantmi v Grécku a Turecku.

HRW ďalej uviedla, že tieto údajné incidenty sa udiali od apríla do novembra 2018 na pozemnej hranici na severovýchode Grécka. Migranti, s ktorými robili rozhovory, spomínali nepriateľské alebo násilné správanie "gréckej polície a neidentifikovaných síl v uniformách a maskách".

Grécko bolo v minulých rokoch opakovane obviňované z takzvaného vytláčania migrantov - odháňania a vracania migrantov do Turecka, odkiaľ vstúpili na územie krajiny nelegálne. Grécka vláda to popiera. Počet vstupov migrantov pozemnou hranicou do Grécka v tomto roku stúpol, dodáva AP.