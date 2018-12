Pozor na zľadovatený sneh: V týchto miestach by ste mali dbať na zvýšenú opatrnosť

Na viacerých úsekoch ciest sa nachádza zľadovatený sneh. Do dvoch centimetrov je to na cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/531 hranica okresov Rimavská Sobota - Revúca a hranica okresov Revúca – Brezno, ale aj na cestách nižších kategórií v obvode Levoča. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na území stredného a východného Slovenska sú vozovky v hornatejších oblastiach pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horských priechodoch Podspády, Dobšiná, Vrchslatina, Cukmantel, Súľová, Grajnár, Vernár, Herlianske Sedlo, Huty a Čertovica je povrch vozovky pokrytý kašovitým až utlačeným snehom do hrúbky dvoch centimetrov. Na horskom priechode Zbojská sa miestami nachádza zľadovatený sneh do jedného centimetra.

Pre vozidlá nad desať metrov sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), horský priechod Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), horský priechod Šútovce (cesta III/1774). Horský priechod Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 tony.