Dilema okolo miesta popravy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej: Čo vznikne na mieste obrovskej tragédie?

Dilema okolo domu smrti. Necelý rok po vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) pozostalé rodiny riešia, čo bude s príbytkom, v ktorom ich deti brutálne popravili. Dom vo Veľkej Mači stojí opustený po tom, čo bol predmetom rozsiahleho vyšetrovania, vďaka ktorému zatiaľ obvinili štyroch ľudí. Mama Martiny Zlatica chce budovu zachovať a premeniť skôr na múzeum, zatiaľ čo rodina Kuciakovcov uvažuje, že by ho zbúrali. Čo vznikne na mieste obrovskej tragédie?

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenicu archeologičku Martinu Kušnírovú († 27) zabil vrah tento rok vo februári. Po zaľúbenej dvojici, ktorá si plánovala spoločnú budúcnosť, zostal prázdny dom vo Veľkej Mači, na ktorý si mladí zobrali takmer 60-tisícovú hypotéku a spotrebný úver 18 000 €.

Starší dom si plánovali prerobiť, čo v dôsledku chladnokrvnej vraždy, ktorá otriasla Slovenskom a zmenila politické pomery v krajine, už nestihli. Ich rodiny teraz riešia problém, ako naložiť so zaťaženým domom. Podľa mamy Martiny Kušnírovej Zlatice už je pozastavené splácanie hypotéky. Na ňu by sa mala vzťahovať poistka, na rozdiel od úveru, ktorý už preinvestovali.

Ten budú musieť splatiť. Momentálne sa čaká na nový znalecký posudok v rámci dedičského konania, keďže časť domu je zrenovovaná. „Dom by som chcela zachovať ako múzeum alebo ho napríklad darovať do užívania ľuďom, ktorí sú v núdzi,“ objasnila svoje zámery Zlatica Kušnírová. Jej vízia je však trochu odlišná od rodiny Kuciakovcov, ktorí by dom aj s bolestivými spomienkami najradšej zrovnali so zemou.

„Nemal by to byť priestor, kde by sa čokoľvek vykonávalo, boli úvahy o tom, že by to bolo miesto, kde by sa možno robili nejaké konferencie, alebo by tam bola nejaká výstava. Je to naozaj miesto, kde boli brutálnym spôsobom zavraždené ich deti Ján a Martina, a preto sa v súčasnosti prikláňajú skôr k tomu, že by to nechali ako pietne miesto,“ vyhlásil pre televíziu Markíza právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic.

