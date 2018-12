Toto by nemal zažiť nikto: Otec zabil svojho staršieho syna, aby ochránil mladšieho

Otec z Floridy čelil zničujúcej voľbe. Zastrelil a zabil svojho staršieho syna, aby zachránil madšieho potom, ako na neho neľútostne zaútočil pri hraní biliardu. Podľa polície im volala žena, Marie Maloney, ktorá povedala, jej syn Joseph Maloney (30), je veľmi násilnícky a agresívny.

Podľa nej ukazoval známky duševnej choroby a na to sa aj odvoláva. Podľa šerifa Williama Snydera to bola naozaj veľmi násilná scéna. Predtým, ako policajti dorazili do domu, podľa FoxNews volala Maria ešte raz. Uviedla, že jej manžel John Maloney zastrelil Josepha potom, ako začal mlátiť svojho mladšieho brata, 26-ročného Jamesa Maloneyho.

Pár neskôr povedal, že ich synovia popíjali a hrali pritom biliard. Keď konflikt vypukol, Joseph svojho brata držal pod krkom, dusil ho a ku hlave mu priložil nôž. Otec sa snažil najprv zasiahnuť len slovne, chcel, aby jeho starší syn uvoľnil uchopenie, ale bezvýsledne. Počuli, že James nemôže dýchať, prosil ho, aby ho pustil, ale keď stratil vedomie, John rýchlo zobral revolver a niekoľkokrát do Josepha strelil.

Podľa polície Joseph sa správal veľmi nerozvážne a násilnícky hodiny predtým. Keď sa jeho rodičia zamkli v spálni, rozbil dvere mačetou. Vtedy zasiahol James a pokúsil sa svojho brata upokojiť a dostať ho od rodičov. John Maloney nebude po streľbe čeliť obvineniam, vzhľadom na dôkazy a svedecké výpovede rodinných príslušníkov.