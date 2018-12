V škole plačú za Liliankou († 11), zahynula spolu s mamou († 39): Cenu za najkrajší stromček si už neprevezme

Sen o krásnych Vianociach už snívajú v nebi. Týždeň pred najkrajšími sviatkami chvíľa nepozornosti navždy preťala dva nevinné životy. Jana (32) viezla v pondelok ráno svoju sestru Stanku († 39) s neterkou Liliankou († 11) od zubára, keď v Šuranoch, v časti Kostolný Šek, vošla na červenú na železničné priecestie. Obrovský náraz rýchlika maminu s dcérkou vymrštil z auta, nemali žiadnu šancu na prežitie. Veselú a múdru Lilianku oplakávajú aj všetci spolužiaci a učitelia.

Čierna zástava povieva na škole, pod ňou je Liliankina fotka, horiaca sviečka a mrazivé ticho... V Základnej škole v Lipovej (okr. Nové Zámky) ešte stále nemôžu uveriť, že už nikdy v triede ani na školskom ihrisku nestretnú svojho anjelika školy, ako Lilianku nazývali. Bola živým striebrom, jednou z najlepších žiačok.

„Stále tomu nemôžeme uveriť, bola veľmi aktívna, milá, každého objímala. Veľmi rada kreslila, aj teraz sme mali takú výtvarnú súťaž, robili sme vianočné stromčeky, Liluška by vyhrala. Nikdy sa to už nedozvie,“ prezradila so slzami v očiach riaditeľka školy Tatiana Uhríková.

Plakali sme všetci

„My sme sa včera úplne zosypali, jej triednu učiteľku sme museli odprevadiť domov v slzách, plakala celá škola,“ pokračuje zronená riaditeľka. Lilianka mala talent na šport aj umenie, hrala futbal, floorball, strieľala, rada kreslila.

„Aj pri mne v riaditeľni často sedávala s tým, že čo ideme robiť a už si aj brala farbičky do rúk. Keď niečo nešlo, vždy sme hovorili, že Lili to dá,“ prezradila riaditeľka a dodala: „Včera sme tu sedeli aj so žiakmi. Nechcela som skrátiť vyučovanie, aby sme spolu žialili. Plakali sme všetci, rozprávali sme sa so žiakmi. Sme malá škola, taká rodinná, je to pre nás hrozná bolesť.“ Otvoriť galériu Riaditeľka školy Tatiana Uhríková nad jej lavicou, do ktorej si už nikdy nesadne. Zdroj: Michaela Farkašová

Ticho je aj v celej obci. Smrť sestričky a mamičky ťažko znáša aj braček a syn Števko, ktorý ich veľmi miloval. Starí rodičia sú na tom podľa slov obyvateľov psychicky zle, nechystajú ani poslednú rozlúčku so svojimi drahými.

Prežila len vodička

Krutej smrti unikla jedine vodička Jana (32), sestra Stanky a Liliankina teta. So zraneniami skončila v novozámockej nemocnici. Podľa našich informácií ju v najbližších dňoch prepustia domov. Psychicky je na tom však zle, prišla o svojich najbližších a s touto stratou sa nevie vyrovnať. „Keď niekto chce, môže prísť pred školu zapáliť Lilianke sviečku, spomínať a smútiť. Zrušili sme aj vianočný večierok,“ uzavrela smutný hlasom riaditeľka školy.